Thor: Love and Thunder Synopsis révèle plus de détails sur la suite du MCU

Un nouveau synopsis pour Thor : Amour et tonnerre, qui a été publié avec l’aimable autorisation de Marvel Studios aux côtés de la longue bande-annonce tant attendue, jette un éclairage supplémentaire sur les défis qui attendront le héros asgardien du MCU. Teasé dans les images récemment publiées, le synopsis révèle que Thor : Amour et tonnerre trouvera Thor dans un endroit plus existentiel que d’habitude, laissant derrière lui les super-héros et recherchant la «paix intérieure».

« Le film trouve Thor (Chris Hemsworth) dans un voyage sans précédent – une quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr the God Butcher (Christian Bale), qui cherche l’extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) et de l’ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui – à la surprise de Thor – manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, en tant que Puissant. Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Malheureusement, il semble que la tentative de Thor de changer sa vie et de s’éloigner de la guerre et des batailles sans fin sera gâchée par l’arrivée de Gorr le dieu boucher de Christian Bale. Ce synopsis étonnamment détaillé confirme que Gorr suivra le même chemin que son homologue venu, voyageant à travers la galaxie et tuant les différents dieux. Quelque chose qui arrêtera malheureusement la quête de paix de Thor et le verra brandir à nouveau Stormbreaker.

Bien que nous n’ayons pas vu Christian Bale comme le puissant méchant du MCU dans la bande-annonce, plusieurs articles officiels pour Thor : Amour et tonnerre ont révélé à quoi il ressemblera. Sur la base de ce synopsis, nous pouvons supposer que le live-action Gorr suivra une origine similaire à la bande dessinée. Né sur une planète sans nom et vivant chaque jour au bord de la famine, Gorr apprend à faire confiance aux dieux, bien qu’ils n’aient jamais répondu à ses prières.

Après avoir vécu une vie tragique, Gorr abandonne sa croyance dans les dieux, conduisant à son exil. En errant dans le désert près de la mort, Gorr est témoin d’une paire de dieux qui se battent et, réalisant qu’ils existaient effectivement, ils s’en fichaient tout simplement, Gorr devient furieux et se lie avec l’épée du dieu noir, se transformant en une masse amorphe de ténèbres vivantes. . La haine de Gorr pour les dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace, et sur une trajectoire de collision avec Thor.





Thor: Love and Thunder Trailer offre une première vue de Natalie Portman en tant que The Mighty Thor





Bien que Gorr the God Butcher soit absent, la bande-annonce récente offre notre premier aperçu de Natalie Portman en tant que Le puissant Thor. Quelque chose qui surprendra Thor. Et sans aucun doute pour un public qui n’est pas au courant des super-héros de Jane Foster dans les bandes dessinées.

Réalisé par Taika Waititi, qui a co-écrit le scénario avec Jennifer Kaytin Robinson, Thor : Amour et tonnerre étoiles Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum, Vin Diesel et Bradley Cooper.

Thor : Amour et tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





