Thor: Love and Thunder se rend à New York cet été pour une semaine de tournage

Production sur Thor: l’amour et le tonnerre déménage à New York pour l’été. Thor: l’amour et le tonnerre a commencé à tourner au début de 2021 en Australie, mais la suite de Marvel serait en mouvement et filmera une semaine de matériel dans La Grosse Pomme cet été. On ne sait actuellement pas quels personnages figureront ou pourquoi la production a besoin de New York comme toile de fond, mais il est probable qu’un point de repère spécifique soit nécessaire qui ne peut pas être recréé de manière convaincante.

Alors que Marvel a fait de son mieux pour garder les détails de l’intrigue pour le Thor suite reste secrète, Natalie Portman a déclaré à plusieurs reprises que son rôle dans le film serait un grand changement pour elle. L’actrice a précédemment révélé qu’elle s’habillerait comme The Mighty Thor dans le film, brandissant même Mjölnir. « Elle a des pouvoirs. Ce n’est pas exactement la même chose que Thor. C’est sa propre version. Et, elle s’appelle The Mighty Thor », a révélé Portman l’année dernière, tout en proclamant fièrement: « Je fais, je fais » dans réponse à la question de savoir si Foster peut prendre le marteau comme le sien.

Il est donc prudent de supposer que Thor: l’amour et le tonnerre s’inspirera de la bande dessinée The Mighty Thor dirigée par l’écrivain Jason Aaron et l’artiste Russell Dauterman, qui a vu Jane Foster se déguiser en héros asgardien tout en recevant un traitement pour un cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor à la fois restaurer sa force et l’arrêter traitement du cancer du travail, la mettant dans une situation impossible.

Outre les changements majeurs apportés à Jane Foster, Thor: l’amour et le tonnerre est rapidement devenu un événement Marvel, le film étant prêt à ramener plusieurs visages familiers de l’univers cinématographique Marvel, notamment Chris Pratt, Dave Bautista et le reste des Gardiens de la Galaxie, Valkyrie de Tessa Thompson, Jaimie Alexander dans le rôle de Lady Sif, et même les artistes amateurs de 2017 Thor:Ragnarok y compris Matt Damon, Luke Hemsworth et Sam Neill qui seront rejoints par Melissa McCarthy en tant que fausse version de Hela.

Si cela ne suffisait pas déjà, lauréat d’un Oscar et Le Chevalier Noir La star Christian Bale est également à bord en tant que méchant Gorr the God Butcher, un guerrier extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Bale sera rejoint par son compatriote lauréat d’un Oscar, Russell Crowe, qui a récemment été révélé jouer Zeus, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur le fait qu’Hercules figurera également. Phew. Maintenant, c’est beaucoup pour le super-héros et réalisateur de Chris Hemsworth, Taika Waititi.

Waititi au moins ne semble pas trop troublé par tous ces éléments, le cinéaste étant convaincu que Thor: l’amour et le tonnerre sera un élément remarquable de la franchise Marvel. « Il nous reste quatre semaines, je peux voir la lumière au bout du tunnel. C’est peut-être le meilleur film Marvel de tous les temps … » dit-il. « [Chris Hemsworth] C’est un gars drôle, c’est un bon ami et c’est aussi quelqu’un avec qui tu veux juste passer du temps tout le temps. Et je pense que c’est tout ce que vous attendez d’un super-héros ou d’un personnage principal de votre film. «

Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient du Multivers de Muprhy’s.

Sujets: Thor 4, Thor