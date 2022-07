Thor: Love and Thunder Scene a des fans excités pour les débuts du MCU du personnage populaire

AVERTISSEMENT : Il y a des SPOILERS MAJEURS dans cette histoire pour Thor : Love and Thunder.Marvel vient de sortir le nouveau film Thor : Amour et tonnerre, fournissant le dernier chapitre de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel. Réalisé par Taika Waititi, le film sert de quatrième solo Thor film pour Chris Hemsworth. Christian Bale fait également ses débuts dans le MCU dans le film en tant que méchant, Gorr the God Butcher, rejoignant Hemsworth et Natalie Portman de retour dans le rôle de Jane Foster.

Gorr n’est pas le seul personnage de Marvel Comics à passer au MCU dans Thor : Amour et tonnerre. Comme présenté dans une scène à mi-crédit, Hercule est maintenant officiellement arrivé. Plus tôt dans le film, Zeus (Russell Crowe) a une confrontation avec Thor et est blessé. La scène de mi-crédit a Zeus appelant son fils, Hercule, à poursuivre Thor pour se venger. Les téléspectateurs ont ensuite un aperçu de l’Hercule du MCU avec le personnage interprété par Ted Lasso préféré Brett Goldstein.

Lorsqu’il a été annoncé que Russell Crowe jouerait Zeus dans Thor : Amour et tonnerre, il y a eu une poussée immédiate des fans pour qu’Hercule soit introduit dans le MCU. À l’époque, certains fans avaient demandé à Henry Cavill de jouer le rôle car cela le réunirait avec son Homme d’acier co-star, car Crowe a également joué le père de Cavill dans ce film. Il s’avère que le plan était déjà là pour qu’Hercule entre dans le MCU avec Goldstein dans le rôle. En tout cas, avec Hercules dans le MCU maintenant confirmé, de nombreux fans ont exprimé leur enthousiasme.

Thor 5 présentera-t-il Thor contre Hercule?

Comme l’introduction d’Hercule dans le MCU est encore fraîche, on ne sait pas encore exactement quand Brett Goldstein reviendra dans le rôle. De nombreux fans espèrent que cela se traduira par un Thor suite qui verra les deux se battre avant de finalement devenir des alliés. Qu’il s’agisse Thor 5 reste à voir, bien que le film ait eu une solide performance au box-office, ce qui aidera certainement ces chances. Chris Hemsworth a également clairement indiqué qu’il était heureux de continuer à faire plus de films si c’est ce que veulent les fans.

« Chaque fois que je joue à Thor, je me dis : ‘C’est la dernière fois qu’ils me laissent le faire.’ Donc, je ne sais pas », a déclaré Hemsworth lorsqu’on lui a demandé s’il serait de retour dans un autre film (via Extra). « J’adore ça! J’adore ça. Je reviendrai de plus en plus jusqu’à ce que quelqu’un me vire de la scène. J’adore ça. Toute ma carrière a été basée sur ce personnage, et revenir le jouer à nouveau et encore une fois avec différents réalisateurs et différents acteurs a été une joie absolue. »

L’acteur a ajouté : « Nous verrons ce que veulent les fans. Je suis partant pour tout ce qui est agréable et passer un bon moment, et c’est ce que cette expérience dans le monde Marvel a été pour moi, alors allez-y ! »

Thor : Amour et tonnerre joue dans les salles de cinéma.