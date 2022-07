Thor: Love and Thunder Reviews Louez la comédie, Chris Hemsworth et Taika Waititi Crazy

Le dernier opus de l’univers cinématographique Marvel, Thor : Amour et tonnerre, est prêt à débarquer dans les salles à la fin de cette semaine – et les premières critiques sont maintenant arrivées. Réalisé par Taika Waititi et avec Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale, Thor : Amour et tonnerre promet d’apporter les rires, l’action et la folie des films de bandes dessinées alors que le dieu du tonnerre affronte Gorr le dieu boucher.

À commencer par Ben Travis d’Empire, qui a décerné Thor : Amour et tonnerre un impressionnant 4/5, il semble que Waititi ait poussé les limites encore plus loin cette fois-ci, résultant en un classique du MCU.

« Plus étrange que Ragnarok, mais incroyablement sincère dans ses perspectives, Thor-quel de Taika est une grande et belle explosion. Vous allez l’adorer, et probablement le tonnerre aussi. Quelle aventure Thor classique !

Ben Kendrick de Screen Rant a également trouvé beaucoup à apprécier dans la suite du MCU, appelant Thor : Amour et tonnerre un « retour en forme » pour la franchise et louant les styles de comédie en son centre.

« Thor: Love and Thunder est un retour en forme pour le MCU: livrer une grande histoire solo qui est émouvante, excitante et carrément drôle comme l’enfer. »

Jenna Anderson de ComicBook.com a également applaudi les tentatives du film de renverser les attentes du MCU. Même s’ils ne fonctionnent pas toujours très bien…

« Love and Thunder travaille de tout cœur pour subvertir ces attentes à chaque tournant, et cela devient un film plus convaincant, quoique légèrement plus échevelé, à cause de cela. À son meilleur, Thor: Love and Thunder est sans vergogne au grand cœur et joyeusement scandaleux – même s’il est parfois écrasé par l’exécution de ses propres ambitions.

Tout le monde n’est pas tombé amoureux de Thor : Amour et tonnerre. En fait, c’est tout le contraire avec David Rooney de Hollywood Reporter qui dit : « Le film semble léger, désinvolte, instantanément oubliable, ne provoquant ni amour ni tonnerre. Josh Spiegel de Slashfilm conclut que Thor : Amour et tonnerre est « Un film de super-héros avec un coup de fouet tonal », attribuant finalement au film une pitoyable note de 5/10.

Chris Hemsworth brille dans Thor : Amour et tonnerre

Studios Marvel

Owen Gleiberman de Variety a cependant été étonnamment ému par Thor : Amour et tonnerre – quelque chose auquel il ne s’attendait pas compte tenu du pedigree comique du film.

« À la fin, j’ai ressenti quelque chose d’assez inhabituel pour ressentir dans un film Marvel qu’il semblait presque d’un autre monde : j’étais ému. »

Collider’s Therese Lacson a quant à lui fait l’éloge de Chris Hemsworth, louant son affinité pour la comédie et laissant entendre qu’il a beaucoup plus à faire dans le film MCU que de simplement faire rire le public.

« Hemsworth ici est à son apogée en ce qui concerne le dieu du tonnerre. Waititi lui a offert la chance d’embrasser pleinement la comédie dans laquelle il est si doué et qui s’épanouit encore plus dans Love and Thunder. Non seulement il a un timing comique fantastique, mais on lui en a donné plus pour travailler.

Enfin, Johnny Oleksinski du NY Post décrit Thor : Amour et tonnerre comme un signal d’alarme pour le MCU et comment il devrait aborder les futurs versements.

« » Love and Thunder « est un rappel urgent que pour que le MCU continue, de manière divertissante et émouvante, de la créativité et de l’innovation sont nécessaires. Vous ne pouvez pas simplement dire » multivers » 1 000 fois et l’appeler un film. ”

Réalisé par Taika Waititi et avec Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe et Natalie Portman, Thor : Amour et tonnerre sera publié le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.