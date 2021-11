Thor: Love and Thunder Reshoot Images taquinent une scène de flashback du monde sombre

De retour en juin, Thor : Amour et Tonnerre filmé avec Chris Hemsworth et Taika Waititi publiant un certain nombre de photos à l’époque pour célébrer. Le quatrième film de la liste solo des aventures de Marvel de Thor étant l’une des prochaines ardoises dont la date de sortie est repoussée de quelques mois, il semble que le casting soit de retour sur des scènes supplémentaires, qui ont suggéré un retour en arrière à l’époque de Thor: Le Monde des Ténèbres. De nouvelles images de tournage ont révélé Hemsworth comme Thor et Natalie Portman alors que Jane portait apparemment des perruques et des vêtements similaires à ceux vus dans les scènes supprimées du deuxième film de Thor, donnant l’impression que l’un des films les moins aimés du MCU est à nouveau remis en jeu.

Thor : Amour et Tonnerre devait initialement sortir dans les cinémas le 6 mai 2022, mais avec la plupart des prochains films Marvel sur la liste de Disney, le film a reçu un délai pour permettre au tournage des nombreux films interconnectés d’être complètement sans qu’aucun d’entre eux ne soit précipité. post-production. Le film n’arrivant pas avant le 8 juillet, la pression de ces nouveaux tournages ne semble pas aussi urgente, mais pour les fans, cela signifie simplement une attente plus longue pour savoir si ces nouvelles scènes aideront à expliquer l’absence de Jane de Thor : Ragnarok plus qui a été montré jusqu’à présent.

Spéculation pour Thor : Amour et Tonnerre

Il semble que la scène filmée hier était un flash-back. Chris et Natalie portaient des perruques similaires à celles de Thor et Jane d’une scène supprimée de TDW. La scène filmée hier comprenait Thor et Jane se disputant pic.twitter.com/u84qNBoA8g – Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) 30 octobre 2021

Thor: Le Monde des Ténèbres se retrouve souvent au cœur de la blague dans de nombreux mèmes et de nombreux fans de l’univers cinématographique Marvel le citeront ouvertement comme leur film le moins préféré du Saga de l’infini, mais les événements de Avengers : Fin de partie a fait du film l’un des films les plus importants de la franchise et a fait payer beaucoup de fans Le monde sombre une autre visite avec un peu plus de pardon. Revisiter le film pour potentiellement combler les lacunes de l’histoire de Jane pourrait servir à gagner un autre réexamen du mouton noir de la franchise.

Alors que Thor et Jane se sont séparés après Thor: Le Monde des Ténèbres, le nouveau tournage aurait vu le couple se disputer dans les scènes enregistrées et apparemment filmer la rupture qui n’a été que brièvement mentionnée précédemment à l’écran. Est-ce que tout cela a un rapport avec l’histoire principale de Thor : Amour et Tonnerre, qui est encore en grande partie secret, est quelque chose que nous devrons attendre de voir, mais il y a eu quelques indices sur ce que nous pouvons attendre de la prochaine sortie du dieu du tonnerre.

Thor : Ragnarok le réalisateur Taika Waititi a déjà clairement indiqué qu’il cherchait à continuer à ressentir ce film dans son suivi, qui verra Jane Foster devenir The Mighty Thor et travailler aux côtés Chris Hemsworth en tant que héros contre le méchant Gorr le dieu boucher de Christian Bale. Thor : Amour et Tonnerre verra également le retour de Tessa Thompson en tant que Valkyrie, qui a été vue pour la dernière fois en train de recevoir le titre de souverain des Asgardiens par Thor, ainsi que gardiens de la Galaxie les habitués Peter « Star Lord » Quill, Manta, Drax et Nebula, bien que le rôle qu’ils joueront dans la procédure ne soit qu’une des nombreuses inconnues à l’heure actuelle.

Thor : Amour et Tonnerre arrivera maintenant dans les salles de cinéma au milieu de la phase quatre de Marvel le 8 juillet 2022.

