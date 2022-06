Thor: Love and Thunder répondra à certaines questions sans réponse, révèle Chris Hemsworth

Le retour surprise de Jane Foster dans la prochaine suite de Marvel Thor : Amour et tonnerre fournira des réponses à plusieurs questions laissées en suspens par sa rupture avec l’Asgardian Avenger. Dans une interview avec Yahoo Divertissement, Thor La star Chris Hemsworth a donné un aperçu du retour de Jane Foster dans Love and Thunder, qui trouvera le costume de super-héros de Natalie Portman en tant que The Mighty Thor.

« Je veux dire, j’ai commencé ce voyage avec elle [Portman], jouant en face d’elle dans le premier film et pour se réunir maintenant et avoir Jane dans un endroit très différent et aussi Thor devant être dans un endroit différent. C’était très amusant et, vous savez, nous avons eu la chance de répondre à certaines des questions sans réponse avec lesquelles nous avons laissé le deuxième film lorsqu’ils se sont séparés. Nous ne savions pas vraiment ce qui s’était réellement passé. L’a-t-elle largué ? L’a-t-il larguée ? Qui a quitté qui ? Etc. Nous nous sommes donc beaucoup amusés à répondre à ces questions. »

Depuis son départ soudain, Thor a mentionné Jane Foster ici et là tout au long de ses apparitions dans le MCU. Notamment dans Avengers : Fin de partie, qui laissait entendre que le dieu du tonnerre avait le cœur quelque peu brisé par la scission – même s’il passait généralement un mauvais moment, bien sûr. Son retour sera encore plus difficile pour Thor que prévu, Foster brandissant mystérieusement un Mjölnir reforgé.

Sans surprise, grâce à sa nouvelle identité de super-héros, Foster sera plus impliquée dans l’action que jamais auparavant dans Thor : Amour et tonnerreajoute Hemsworth.

« Elle entre et donne définitivement un coup de pied au cul. Ce qui est intéressant pour Thor d’essayer de comprendre ou de saisir cette idée parce qu’il est dans un espace de » qui suis-je? Et voir quelqu’un d’autre habillé comme lui, c’est un peu déroutant. »

Natalie Portman forgera sa propre identité de héros Marvel en tant que Mighty Thor

On pensait que Natalie Portman était à la retraite du monde de Marvel en raison des contraintes inhérentes au rôle de Jane Foster. Son retour en Thor : Amour et tonnerre lui permettra de forger sa propre identité de super-héros en tant que The Mighty Thor, et la réalisatrice Taika Waititi a révélé que ce sont ces changements qui ont ramené l’actrice au MCU.

« Je pense que ce que nous avons fait avec Ragnarok était, cela a rendu ces films attrayants pour d’autres acteurs également, comme Christian [Bale] vraiment, il a vu ça et il s’est dit : « Je veux faire quelque chose d’amusant », et il est venu ici, il voulait faire partie de ce truc », a expliqué le cinéaste. « Et Natalie aussi et… je pense qu’elle voulait juste s’assurer que… je ne sais même pas comment dire ça, mais… son personnage dans ces premiers films, ce n’est probablement pas la version la plus excitante du personnage féminin que nous attendons de ces films… Je devais juste lui parler du fait que je voulais changer ce personnage, tout comme nous avions changé le personnage de Thor pour Ragnarok et lui donner un peu plus de licence pour être aventureuse et amusante parce que Natalie est une personne vraiment drôle. Et parfois… ce genre de choses ne peut pas… je ne sais pas, elles ne sont pas l’objectif principal lorsqu’elles proposent des personnages et vous savez dans les films.

Thor : Amour et tonnerre trouvera Jane Foster aux prises avec des problèmes personnels parallèlement à l’accomplissement de son devoir de super-héros, ce qui devrait donner à Natalie Portman beaucoup à faire lorsque la suite sortira en salles le 8 juillet 2022.