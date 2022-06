Thor: Love and Thunder: qui est Gorr le tueur des dieux

Le prochain film à sortir »Thor : Amour et tonnerre » a tous les fans qui attendent de voir la participation tant attendue de Natalie Portman comme Jane Foster, mieux connue sous le nom de Mighty Thor, la nouvelle choisie par le réformé Mjölnir. Cependant, au-delà de revoir l’intérêt amoureux de Thor Odinson, un autre des personnages dont les fans attendent beaucoup est l’introduction de Gorr le boucher des dieuxle nouveau méchant du film qui sera interprété par balle chrétienne.

Qui est Gorr dans les comics Marvel ?

Gorr a fait sa première apparition dans »Thor : God of Thunder #2 », une bande dessinée Marvel créée par Jason Aaron Oui Esad Ribic en 2013. Au cours de l’histoire, Thor répond aux prières d’un jeune extraterrestre et aide à mettre fin à la sécheresse sur sa planète, sauvant son peuple. C’est ici que Thor se demande pourquoi les dieux de ce monde n’ont pas aidé les gens, pour se rendre compte plus tard que leurs dieux sont morts depuis de nombreuses années, le tueur de dieux prenant leur vie.

C’est ici que l’on nous présente l’arrière-plan de Gorr, un extraterrestre qui vivait sur une planète désolée et inconnue, ayant une vie difficile, voyant comment sa mère est morte en le défendant des animaux sauvages. Lui et son peuple prient les dieux pour obtenir de l’aide et leur offrent même un sacrifice pour les aider, mais rien ne se passe. Finalement, Gorr perd sa femme, ses enfants et tout ce qui lui est cher, alors il conclut que les dieux n’existent pas. Son manque de foi est considéré comme blasphématoire par sa tribu et il est contraint à l’exil.

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Après avoir erré sans but, Gorr trouve deux dieux qui se battent, l’un d’eux étant Knull, le dieu des symbiotes, chargé de créer à la fois Venom et Carnage, des personnages notables parmi les méchants de Spider-Man. Pendant le combat, Knull demande de l’aide à Gorr, qui est furieux de voir comment un dieu ose lui demander de l’aide après n’avoir pas aidé son peuple ou sa famille.

À la fin du combat, Knull est rendu inconscient, provoquant la fusion de son arme, le premier symbiote connu sous le nom de All-Black, avec Gorr, lui conférant de nouveaux pouvoirs. Avec cette force retrouvée et la confirmation que les dieux existent bel et bien, Gorr s’engage sur la voie de la vengeance pour tuer tous les dieux de tous les mondes.

Que peut-on attendre de Gorr dans Thor : Love and Thunder ?







L’histoire de Gorr se déroule plusieurs années plus tard dans la vie de Thor. La bande dessinée intègre même le voyage dans le temps et nous pouvons voir Gorr se battre avec plusieurs versions de Thor à travers l’histoire. Le film changera radicalement en obligeant Gorr à affronter Valkyrie, Mighty Thor et Thor Odinson en tant qu’équipe totale.

Il faut s’attendre à ce que le film prenne probablement des libertés en racontant l’histoire de Gorr et en quoi elle se connecte à celle de Thor. De plus, les problèmes juridiques sont présents de la même manière, puisque Marvel n’a pas les droits cinématographiques pour Venom et les symbiotes, donc All-Black n’apparaîtra probablement même pas, devant utiliser un nom et une origine du personnage différents.

Vous pourriez aussi être intéressé par:

Il semble que le quatrième film de Thor réserve de grandes surprises aux fans, et nous pouvons nous attendre à ce que Christian Bale donne une tournure unique au personnage à sa manière, en particulier compte tenu de la carrière d’acteur qu’il a eue dans les grands films. » Thor: Love and Thunder » sortira en salles le 8 juin de cette année.