Thor: Love and Thunder projetant un week-end d’ouverture pieux de 300 millions de dollars

Premiers avis sur Thor : Amour et tonnerre ont poursuivi la tendance actuelle de Marvel d’opinions mitigées contrairement à un énorme box-office prévu. En ligne avec d’autres versions récentes comme Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor : Love and Thunder avait eu du mal à trouver une série cohérente de premières critiques, mais cela n’a pas empêché les projections indiquant un début mondial de plus de 300 millions de dollars pour le retour de Chris Hemsworth en tant que dieu du tonnerre.

Selon les dernières estimations, le dernier opus de l’univers cinématographique Marvel devrait s’ouvrir à 140 à 160 millions de dollars nationaux, les territoires d’outre-mer poussant ce montant à plus de 300 millions de dollars en fin de compte. Bien que tout cela soit bon pour Kevin Feige et l’équipe MCU, il y a eu une tendance pour les films Marvel à avoir des ouvertures exceptionnelles, avec des fans affluant pour voir le film avant qu’Internet ne soit jonché de spoilers à chaque tournant, et subisse une grosse baisse- off dans les semaines suivantes. Pour cette raison, alors que des films comme Docteur étrange 2 a soufflé le box-office lors de son week-end de première, dans le jeu plus long, le film n’a ensuite pas réussi à franchir la barre du milliard de dollars d’un cheveu.

FILM VIDÉO DU JOUR

Cependant, par rapport aux entrées précédentes de Thor, Amour et tonnerre va certainement avoir la plus grande ouverture des sorties solo de Hemsworth, battant Thor : Ragnarok122,7 € domestiques décents, ce qui a conduit à une course de 854 millions de dollars en 2017. La vraie question, c’est la volonté Thor : Amour et tonnerre parvient à remettre Marvel Studios sur la piste du milliard de dollars, ou la réponse si critique conduira-t-elle les téléspectateurs occasionnels à attendre simplement que le film arrive sur Disney +.

Thor: Love And Thunder a décroché certains des scores d’examen MCU les plus bas

merveille

Alors qu’il est encore tôt pour Thor : Amour et Tonnerre, les critiques initiales ont été très médianes, conduisant à un score moyen oscillant autour de 70%. Cela place actuellement le film dans le bas de l’échelle en ce qui concerne le reste du MCU, et est loin du score de 93% obtenu par la précédente sortie solo de Chris Hemsworth, Thor : Ragnarok.

Cependant, il reste beaucoup de temps pour que ces chiffres changent à mesure que de nouvelles critiques arrivent, et sur la base des performances passées, Marvel Studios ne va vraiment pas s’inquiéter de ce que les critiques pensent du film. Comme il est devenu de plus en plus évident qu’entre les critiques qui semblent attendre beaucoup plus du MCU qu’ils n’en obtiennent, et les fréquents bombardements de critiques pour des raisons autres que le film lui-même, tels que les problèmes LGBTQ + parmi les « fans » extrêmes, il y a une grande partie du grand public qui est tout à fait disposée à se faire sa propre opinion sur les sorties de films plutôt que de se fier uniquement à la parole des autres.

Alors qu’il ne ressemble pas Thor : Amour et tonnerre va tomber pour remplacer Thor: Le Monde des Ténèbres en tant qu’entrée la moins bien notée de l’univers cinématographique Marvel, qui affiche un taux d’approbation de 66%, il a une fois de plus prouvé que lorsqu’il s’agit de quelque chose à l’échelle du MCU, il semble de plus en plus difficile de plaire à tout le monde.