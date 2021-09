Thor: Love and Thunder obtient un nouveau logo qui rend hommage au lutteur Owen Hart

Alors que nous avons encore un long chemin à parcourir avant Thor : Amour et Tonnerre, plus de détails sont partagés sur le film. Maintenant, nous avons un premier aperçu du logo partagé par une source improbable. Le coordinateur de Marvel Studios, Jim Velasco, a tweeté quelques photos mettant en vedette des chapeaux d’équipe officiels de la production du film. Le devant du chapeau présente un cœur qui est fendu par un éclair. Le dos du chapeau présente le même logo de titre que Marvel a déjà partagé.

J’adore la casquette Thor: Love and Thunder car le design sur le devant rappelle beaucoup le logo original du talon d’Owen Hart. pic.twitter.com/5v3VvtwvU1 – Jim Velasco (@TheJimmyV) 21 septembre 2021

« J’aime le Thor : Amour et Tonnerre chapeau d’équipage parce que le design sur le devant rappelle beaucoup Owen Hartle logo original du talon », a tweeté Velasco. bande dessinée, le logo du quatrième film de Thor « a déjà changé une fois depuis sa première annonce, et le fera probablement à nouveau » avant la sortie du film. Nous verrons certainement plus de logos commencer à apparaître une fois que nous nous rapprocherons de la date de sortie et que Marvel commencera la campagne de marketing pour ce film.

Thor : Amour et Tonnerre verra le retour de Chris Hemsworth en tant que Thor et ce sera notre dernier regard sur le personnage depuis les événements de Avengers : Fin de partie. Il y aura des personnages de retour de Thor: Ragnarok dont Valkyrie (Tessa Thompson) et Korg de Taika Waititi. Cependant, de nombreux personnages des précédents films de Thor seront également de retour, notamment Lady Sif (Jaimie Alexander) et Jane Foster (Natalie Portman). Foster deviendra également son propre Thor pendant ce film. Lorsque le film a été initialement annoncé à Comic Con, Waititi a présenté s’est agenouillé et a présenté à Portman le marteau de Thor.

Les Gardiens de la Galaxie apparaîtront également ici, ce qui est logique compte tenu de l’endroit où nous avons laissé ces personnages dans Fin du jeu. Certains nouveaux personnages incluent Russell Crowe en tant que Zeus et Christian Bale en tant qu’antagoniste principal, Gorr the God Butcher.

Waititi revient à diriger après le succès que lui et Marvel ont eu avec Ragnarok. Dans une interview avec Empire, Waititi a laissé entendre qu’il s’agissait de « la merde la plus folle qu’il ait jamais faite, ce qui en dit long.

« Eh bien, juste entre (moi et) vous et les lecteurs, j’ai fait des trucs fous dans ma vie. J’ai vécu, genre, dix vies. Mais {NE2DQYnEwlFG66||c’est le film le plus fou que j’aie jamais vu fait », a déclaré Waititi. « Si vous écriviez tous les éléments de ce film, cela ne devrait pas avoir de sens. C’est presque comme si cela ne devrait pas être fait. Si vous entriez dans une pièce et disiez: » Je veux ceci et ceci et cela. » Qui est là-dedans ? Ces gens. Comment allez-vous l’appeler ? Love And Thunder. Je veux dire, vous ne travaillerez plus jamais. Peut-être que je ne le ferai plus après ça.

« C’est très différent de Ragnarok« , continue Waititi. « C’est plus fou. Je vais vous dire ce qui est différent. Il y aura beaucoup plus d’émotion dans ce film. Et beaucoup plus d’amour. Et beaucoup plus de tonnerre. Et beaucoup plus de Thor, si vous avez vu les photos. » Thor : Amour et Tonnerre devrait sortir en salles en mai 2022.

