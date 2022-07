Thor: Love and Thunder n’aura pas de « Waititi Cut » prolongée

Les coupes du directeur ont été encore popularisées par la sortie réussie de La Ligue des Justiciers de Zack Snyder suite à une campagne de fans réussie, mais il ne faut pas s’attendre à voir une version plus longue de Thor : Amour et tonnerre. Réalisé par Taika Waititi, Amour et tonnerre est le quatrième solo Thor film mettant en vedette Chris Hemsworth dans le rôle du dieu titulaire. Il est rejoint par Natalile Portman dans le rôle de Jane « Mighty Thor » Foster et Christian Bale dans le rôle du supervillain sympathique mais sinistre Gorr the God Butcher.

Avec Thor : Amour et tonnerre bien au box-office, devrions-nous nous attendre à voir un jour une version plus longue, similaire à la Snyder Cut ou à la version « More Fun Stuff » récemment annoncée de Spider-Man : Pas de retour à la maison? Ne comptez pas dessus, selon Waititi. Parlant des coupes du réalisateur avec NME, Waititi n’a pas donné de coups de poing en partageant son opinion qu’il ne les aime pas. Parce qu’il sent que les montages du réalisateur ne sont pas agréables à regarder, il ne s’imagine pas donner Thor : Amour et tonnerre le traitement « Waititi Cut ».

« J’ai pensé aux coupes du réalisateur. Je regarde les coupes du réalisateur de beaucoup d’autres réalisateurs. Ils sucent. Les coupes du directeur ne sont pas bonnes. Les réalisateurs ont parfois besoin d’être contrôlés et si je disais : ‘Ah, tu veux regarder le montage de mon réalisateur ? C’est quatre heures et demie ! Ce n’est pas bon à quatre heures et demie. Il y a beaucoup de pauses tasse de thé là-dedans, vous n’avez même pas besoin de faire une pause.

Cela ne signifie pas que Waititi ne peut pas taquiner ce que le Thor 4 Director’s Cut pourrait être comme, pour ceux qui se demandent. Le réalisateur dit que ce serait surtout une comédie qui mettrait beaucoup de blagues qui n’ont pas fait le montage final. Il fait référence aux scènes supprimées du film et note qu’elles ont été coupées pour une raison.

«Je dirais que ma coupe contiendrait probablement quelques blagues de plus. Il peut y avoir quelques scènes supprimées, mais comme je le dis toujours, une scène est supprimée parce qu’elle n’est pas assez bonne pour être dans le film. Je pense que la section des scènes supprimées sur le DVD, non pas qu’ils les utilisent plus, devrait simplement être une liste des scènes et aucun lien pour que vous ne puissiez pas cliquer dessus !

Thor 4 n’obtiendra peut-être pas une coupe étendue, mais verrons-nous plus de Thor?

Chris Hemsworth ne sait pas ce que Marvel a prévu pour l’avenir de Thor, mais il a récemment fait savoir qu’il était heureux de continuer dans le rôle. L’acteur a été directement interrogé sur ce qu’il pense de faire plus Thor films après Amour et tonnerreet il a essentiellement dit que c’était aux fans de décider comment ils réagiraient à ce nouveau film.

« Je reviendrai de plus en plus jusqu’à ce que quelqu’un me vire de la scène », a déclaré Hemsworth. « J’adore ça. Toute ma carrière a été basée sur ce personnage, et revenir et le jouer encore et encore avec différents réalisateurs et différents acteurs a été une joie absolue. Nous verrons ce que les fans veulent. Je suis en bas pour tout ce qui est agréable et passer un bon moment, et c’est ce que cette expérience dans le monde Marvel a été pour moi, alors, allez-y ! »

Thor : Amour et tonnerre joue maintenant dans les salles de cinéma.