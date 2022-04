Thor: Love and Thunder montre Jane Foster comme la déesse du tonnerre pour la première fois

Ce que les fans de Marvel attendaient vient d’arriver : la bande-annonce de »Thor : Amour et tonnerre » (Thor: Love and Thunder) est enfin arrivé. Marvel Studios a publié le premier regard officiel sur le nouveau film God of Thunder, étant le quatrième opus des bandes Thor dans l’univers cinématographique Marvel, qui reviendra à Chris Hemsworth en tant que protagoniste, Natalie Portman comme Jane Foster, Tessa Thompson comme Valkyrie ya balle chrétienne comme nouveau personnage : Gorr le dieu boucher.

L’avance intervient après que plusieurs fans ont demandé à voir un premier aperçu de la nouvelle aventure de Thor, car avec une première prévue pour le 7 juillet, « Thor : Love and Thunder » était devenu le film Marvel avec moins de temps entre sa bande-annonce et sa sortie en théâtres.

Cependant, contre toute attente, et les fans pensant que » Thor : Love and Thunder » serait retardé faute d’images officielles de Marvel, la bande-annonce nous ramène à Hemsworth en tant que Thor, qui suivra son histoire après les événements. de » Avengers: Endgame », voyant le dieu du tonnerre s’unir aux Gardiens de la Galaxie et rencontrant Jane Foster en utilisant le marteau réformé Mjölnir.

Le film sera la première fois que Portman servira de super-héros au sein des productions Marvel, n’ayant auparavant fait que des apparitions en tant qu’intérêt amoureux de Thor.

« C’était tellement amusant », a déclaré l’actrice à propos de sa préparation pour jouer une Jane Foster plus musclée. « C’était très physique, donc c’était beaucoup de travail d’agilité et de force. Cela vous aide certainement à entrer dans le personnage et cela a définitivement changé ma façon de bouger. Vous marchez différemment, vous vous sentez différent. Je veux dire, c’est tellement sauvage de se sentir fort pour la première fois de ma vie.

Le réalisateur de film Taika Waititi a révélé début mars de cette année que « Love and Thunder » n’était pas encore terminé, devant encore faire des enregistrements et des productions pour le film, plaisantant que le film serait terminé fin juin, faisant référence au fait qu’il terminerait sa production quelques jours avant sa première.

Pourtant, Waititi a précédemment déclaré que « Thor : Love and Thunder » sera une histoire beaucoup plus « folle », mais s’approchant d’un cadre plus émotionnel que le précédent film « Thor : Ragnarok ». « Il y aura beaucoup plus d’émotion dans ce film. Et beaucoup plus d’amour. Et beaucoup plus de tonnerre. Et beaucoup plus de Thor, si vous avez vu les images », a partagé le réalisateur.

Préparez-vous à voir la nouvelle aventure de Thor, un Dieu qui semble vouloir mettre de côté la vie de super-héros, mais il semble que le destin ait d’autres plans pour lui lorsqu’il retrouvera son amour, Jane Foster. » Thor: Love and Thunder » sortira en salles le 7 juillet de cette année.