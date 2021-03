« Thor: Love and Thunder » montre comment Jane Foster avec le Mjolnir

Le Univers cinématographique de merveille vous recevrez un nouveau Dieu du tonnerre lorsque « Thor: Love and Thunder » sort en salles l’année prochaine, et de nouvelles photos du plateau montrent comment le retour de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster secouera le MCU de manière majeure.

les asgardiens créant une zone commémorative entière pour le rocher odin est mort et pour les éclats de mjolnir depuis le moment où Hela l'a détruit dans le thor: l'amour et le tonnerre ont mis des photos

5 mars 2021





Studios Marvel est actuellement en production sur le dernier film de la franchise Thor, qui verra Portman rencontre à l’écran avec Thor de Chris Hemsworth et formez une équipe avec les Gardiens de la Galaxie.

Maintenant, il semble que nous savons comment vous obtiendrez les pouvoirs du Mjolnir et comment cela affectera New Asgard, sur une scène qui rend hommage à Odin de Anthony Hopkins.

Sur les photos de l’ensemble, on peut voir que New Asgard a créé un monument pour rendre hommage à l’endroit où Odin est mort et où Hela a détruit Mjolnir lors des événements de « Thor: Ragnarok ». Éclats métalliques du marteau d’Uru Ils semblent bien en vue, entourés de gardes.

Dublê de Natalie Portman dégustant un dîner non-fixe de « Thor: Love and Thunder » à Sydney, en Autriche.

5 mars 2021





Les fans pourront voir comment Jane Foster devient puissant quand « Thor: l’amour et le tonnerre » ouvre en salles l’année prochaine le 6 mai 2022.