Thor: Love and Thunder MCU Cast ressemble plus à Avengers 5

Avengers: Fin de partie a prouvé à quel point un film d’équipe de super-héros pouvait être lucratif pour le MCU, tout en tuant ou en retirant simultanément certains de ses personnages les plus importants. Mais malgré la sortie de Black Widow, Iron Man et Captain America de la franchise, il semble que Marvel Studios n’ait pas abandonné l’idée de films en équipe. Selon un rapport, Thor: l’amour et le tonnerreest censé être dans la veine d’un Avengers film.

« En janvier, la suite de Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, commence son tournage en Australie avec un casting tentaculaire pour ce qu’un initié assimile à » un Avengers 5 sentir, «grâce à son ensemble».

Nous connaissons déjà l’identité de certains des héros qui rejoindront Thor dans Amour et tonnerre. Après une longue absence, Natalie Portman revient dans la franchise dans le rôle de Jane Foster. Mais cette fois-ci, on montrera à Jane brandissant le marteau de Thor en tant que nouveau super-héros. Tessa Thompson reviendra dans le rôle de Valkyrie, qui en plus d’être une guerrière féroce est également la nouvelle reine d’Asgard.

De plus, Christian Bale est sur le point de jouer l’antagoniste dans le film. Bien que le rôle de Bale ne soit pas encore confirmé, les fans pensent qu’il pourrait jouer Gorr the God Butcher. Chris Pratt rejoint également Amour et tonnerre comme Peter Quill aka Star-Lord. Et si Star-Lord rejoint le film, cela signifie que les autres Gardiens de la Galaxie apparaîtront probablement également à un certain titre.

D’après ce dernier rapport, il serait peut-être possible que davantage de personnages rejoignent la franchise. Le frère de Thor, Loki, a peut-être sa propre émission Disney + sur laquelle se concentrer, mais ce ne serait pas un Thor film sans le dieu de la méchanceté apparaissant à un moment donné pour jeter une clé dans les œuvres. Étant donné que Jane est de la Terre, devenir le nouveau Thor pourrait également attirer l’attention des Avengers, les faisant également entrer dans l’intrigue du film.

Bien qu’il soit toujours passionnant de voir un groupe de héros se réunir sur grand écran, certains fans craignent qu’un casting de personnages toujours en plein essor empêche le MCU de pouvoir se concentrer sur un seul super-héros à partir de maintenant. Le prochain Spider-Man 3 Il est confirmé que le film présente également le docteur Strange dans le rôle d’un mentor, sans parler des rumeurs selon lesquelles Spider-Men d’autres réalités rejoignent le récit.

Puis il y a le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui a Scarlet Witch dans un rôle important, et des héros du multivers devraient être introduits. Espérons qu’à l’avenir, entre tous ces énormes films d’équipe, nous aurons également des films de super-héros solo à l’ancienne, comme autrefois.

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth dans Thor, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster et Christian Bale dans un rôle non confirmé. Le film arrive en salles le 11 février 2022.

