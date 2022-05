Thor : Love and Thunder Image voit le puissant Thor et Valkyrie prendre le trône

Le dernier aperçu de la prochaine suite de Marvel Thor : Amour et tonnerre offre un autre aperçu du retour de Natalie Portman en tant que Jane Foster, qui cette fois entreprendra son propre personnage de super-héros en tant que The Mighty Thor. Venant avec l’aimable autorisation de Marvel Studios, l’image nous donne également un autre regard sur Tessa Thompson en tant que Valkyrie, maintenant le roi de New Asgard.

Assis sur des trônes et ayant l’air sérieux, The Mighty Thor et le roi de New Asgard ont une silhouette royale. En plus de montrer une fois de plus le retour de Portman et ses bras étonnamment musclés, l’image fournit également notre premier aperçu d’un nouveau dieu. Un avec des liens vers Panthère noire et Wakanda. Si vous regardez vos yeux dans le coin inférieur droit, vous verrez Bastet, joué par Akosia Sabet. Un dieu vénéré par les habitants de Wakanda.

Basée sur les nombreux trônes, cette image nous montre probablement la version du MCU du « Congrès des Mondes », une congrégation de représentants des Neuf Royaumes, qui se sont sans aucun doute réunis pour discuter de la mystérieuse disparition de nombreux dieux aux mains de Gorr le dieu boucher de Christian Bale. De toute évidence, alors que Thor est occupé à méditer et à essayer de laisser derrière lui ses responsabilités super-héroïques, The Mighty Thor adoptera l’approche opposée.

Le retour de Jane Foster aura un impact énorme sur Thor

Pas vu depuis Thor: Le Monde des Ténèbres, Jane Foster sera bientôt de retour dans la vie de Thor. Plutôt que la scientifique aux manières douces, cependant, elle émergera à la place dans Thor: Love and Thunder avec son propre ensemble de superpuissances en tant que The Mighty Thor. Maniant l’ancienne arme de Thor, Mjölnir, le retour de Foster ne manquera pas d’avoir un effet majeur sur le dieu du tonnerre. Comme l’a dit récemment la réalisatrice Taika Waititi, ça va être un vrai « mindf—k ».

« Cela fait environ huit ans. Elle a eu une toute autre vie, puis l’amour de votre vie revient sur la scène, et est maintenant habillé comme vous. C’est une vraie folie pour Thor », a déclaré le cinéaste.

Waititi a également averti le public que le retour de Foster pourrait ne pas se dérouler exactement comme prévu. « Je voulais embrasser cette chose dont j’ai toujours été un peu dédaigneux, explorer cette idée de l’amour et montrer des personnages qui croient en l’amour », a-t-il expliqué. « Sur le papier, ça me semble un peu effrayant, mais il y a un moyen de le faire avec des personnages sympas qui font un film sympa, et aussi d’avoir quelque chose qu’aucun fan ne veut jamais dans un film de super-héros, c’est-à-dire que les gens parlent d’amour, et personnages qui s’embrassent. Je pense que la plupart des gens supposeront que l’histoire d’amour est entre Chris et Natalie. Je ne peux pas promettre que ce que les gens pensent qu’il va se passer dans ce film se produira.