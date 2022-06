Thor: Love and Thunder First Reactions fait l’éloge de l’action, des performances et du cœur authentique de MCU Sequel

Les premières réactions à la suite très attendue de Marvel, Thor : Amour et tonnerresont de la partie. Alors, la réalisatrice Taika Waititi et la star Chris Hemsworth ont remporté l’or éclairé au néon comme ils l’ont fait lors de la sortie précédente Thor : Ragnarok? Les ajouts de The Mighty Thor de Natalie Portman et du méchant Gorr the God Butcher de Christian Bale impressionnent-ils autant que prévu? Voir ci-dessous pour le savoir.

Le premier spectateur chanceux au courant de la première projection de Thor : Amour et tonnerre a qualifié la suite de leur « film Thor préféré » et fait l’éloge du travail de Hemsworth et Portman en tant que Thor et Jane Foster.

Erik Davis de Fandango continue l’appel à la positivité Thor : Amour et tonnerre une « aventure classique de Thor ». Il continue en choisissant Christian Bale et Russell Crowe, qui rejoint le MCU en tant que Zeus, comme points forts particuliers, et appelle même The Mighty Thor et Valkyrie à obtenir leurs propres retombées.

La réaction suivante applaudit la capacité de la suite de Marvel à vous faire rire et pleurer dans une égale mesure, concluant que Thor : Amour et tonnerre donne à Natalie Portman le rôle qu’elle mérite dans la franchise.

L’une des plus grandes critiques pour Thor : Amour et tonnerre dans ces premières réactions est de comparer la suite à Thor : Ragnarok. Beaucoup ont trouvé que cette dernière sortie n’était pas tout à fait à la hauteur de la « comédie » ou de la « bombasse » du film Marvel de 2017, et en fait trouvent Thor : Amour et tonnerre le plus fort quand il s’est éloigné de l’effort précédent de Waititi.

Comme prévu, il y a beaucoup d’amour pour l’oscarisé et Le Chevalier Noir la performance de la star Christian Bale en tant que méchant de la pièce, Gorr the God Butcher. Alors que beaucoup craignaient que la menace inhérente au personnage et à l’acteur ne soit édulcorée par les styles de comédie de Taika Waititi, il semble que ce soit loin d’être le cas.

Cependant, tout n’est pas positif, avec une réaction visant de manière critique le manque d’enjeux – quelque chose qu’ils pensent être un problème actuellement rencontré dans l’ensemble de l’univers cinématographique Marvel.

Enfin, l’écrivain Mike Ryan déclare Thor : Amour et tonnerre « le plus grand film MCU, ou, d’ailleurs, n’importe quel film jamais réalisé. » Et tout cela grâce à une seule référence.

Thor : Amour et tonnerre devrait sortir le mois prochain

Thor : Amour et tonnerre trouve Thor dans un voyage sans précédent – une quête de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr le dieu boucher, qui cherche l’extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie, Korg et de l’ex-petite amie Jane Foster, qui – à la surprise de Thor – manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, en tant que Mighty Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.





Réalisé par Taika Waititi et mettant en vedette Chris Hemsworth aux côtés de Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi, Russell Crowe et Natalie Portman, Thor: Love and Thunder sortira aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.