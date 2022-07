Thor: Love and Thunder fait ses débuts avec 143 millions de dollars pour gagner le week-end au box-office

La nouvelle suite de Marvel Thor : Amour et tonnerre a ouvert avec un immense succès pour s’asseoir au sommet du box-office avec son premier week-end. Le film a débuté aux États-Unis et au Canada avec 143 millions de dollars de ventes de billets. Couplé à ses 159 millions de dollars de bénéfices à l’étranger, le film a déjà atteint 302 millions de dollars. L’ouverture est également un nouveau sommet de carrière pour la réalisatrice Taika Waititi, ainsi que pour la star Natalie Portman. C’est le troisième week-end d’ouverture le plus rentable pour une sortie cette année derrière Doctor Strange dans le multivers de la folie (187,4 millions de dollars) et Dominion du monde jurassique (145 millions de dollars).

Toujours assis haut au box-office dans la place n ° 2 est la suite animée Minions : L’Ascension de Gru. Ce film a fait ses débuts avec un grand succès au début du mois en établissant un nouveau record pour le week-end de vacances du 4 juillet avec une récolte de 127,9 millions de dollars sur le week-end prolongé de quatre jours. Il a retiré 45,5 millions de dollars supplémentaires cette semaine pour faire passer ce transport intérieur à plus de 210 millions de dollars. Dans le monde, le film a rapporté plus de 399 millions de dollars, poussant le Un moi méprisable franchise au-delà de 4 milliards de dollars de revenus gagnés.

FILM VIDÉO DU JOUR

Entre-temps, Top Gun : Maverick vole toujours haut. Remarquablement, cette suite en est à son septième week-end dans les salles, mais a quand même réussi à se classer au troisième rang pour ce week-end avec 15,5 millions de dollars supplémentaires gagnés. Le plus gros revenu de la carrière de Tom Cruise, ce film a maintenant rapporté plus de 1,14 milliard de dollars depuis ses débuts en salles il y a près de deux mois. Son transport intérieur est maintenant juste au-dessus de 597 millions de dollars.

Elvis continue de ratisser

Films de Bazmark

Elvis a également attiré 11 millions de dollars pour ce week-end pour porter son total national à 91 millions de dollars. Dans le monde, c’est maintenant plus de 155 millions de dollars. Le biopic réalisé par Baz Luhrmann a également généré beaucoup de buzz aux Oscars depuis sa première avec de nombreux téléspectateurs faisant l’éloge d’Austin Butler pour avoir cloué de manière convaincante son interprétation d’Elvis Presley. Ce bouche à oreille peut contribuer à ces ventes de billets supplémentaires.

Compléter le reste du top cinq pour ce week-end serait Dominion du monde jurassique. Son cinquième week-end en salles a rapporté 8,4 millions de dollars pour porter le film national à plus de 353 millions de dollars. Il a également dépassé 876 millions de dollars en tenant compte de ces ventes de billets à l’étranger. Ce film n’a pas très bien fonctionné auprès des critiques, mais peut toujours être considéré comme un très grand succès sur la base de ces chiffres au box-office.

Vous pouvez lire des informations plus détaillées sur le box-office sur The Numbers et vous pouvez consulter la liste complète des dix meilleurs pour le week-end ci-dessous.