Thor: Love and Thunder et Disney + premières en septembre 2022

Disney+ se prépare pour un mois de septembre très spécial grâce au Journée Disney+ avec du nouveau contenu qui arrivera globalement sur la plateforme le 8 septembreen plus des célébrations qui s’étendent à tous les parcs, les expériences et les produits de La maison de la souris. tu peux parier que La guerre du streaming Il deviendra très intéressant à partir de cette nouveauté.

Les films et séries qui Disney+ a préparé pour septembre 2022 ils couvrent un public hétérogène, y compris tous les membres de la famille qui pourront profiter de ces titres sur l’appareil qu’ils choisissent mais toujours avec la qualité qui les caractérise La maison de la souris. Préparez-vous pour un mois incroyable avec des nouvelles qui vous surprendront.

Journée Disney+ | 8 septembre

Thor : Amour et tonnerre

Il montre le dieu du tonnerre (Chris Hemsworth) dans un voyage sans précédent : une recherche de paix intérieure. Mais sa retraite est interrompue par un assassin galactique connu sous le nom de Gorr, le boucher des dieux (Christian Bale), dont la mission est l’extinction des dieux. Thor demande l’aide du Valkyrie King (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) et de son ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui, à la surprise de Thor, manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir.

Pinocchio

Robert Zemeckis, lauréat d’un Academy Award®, réalise ce film d’action en direct, CGI (imagerie générée par ordinateur) qui refait l’histoire attachante d’une marionnette en bois, qui se lance dans une aventure passionnante pour devenir un vrai garçon. Tom Hanks joue Gepetto, le menuisier qui construit et soigne Pinocchio.

terre inconnue

Produite entièrement en Amérique latine, la nouvelle production suit Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescent qui découvre un monde effrayant tout en cherchant la vérité derrière la mystérieuse disparition de ses parents il y a huit ans. Élevé par ses grands-parents maternels avec sa sœur Uma (Mora Fisz), Eric décide de s’enfuir de chez lui et de retourner dans la ville de son enfance.

Cars : Aventures sur la route (court métrage)

Suivez Lightning McQueen (exprimé par Owen Wilson) et son meilleur ami Mater (exprimé par Larry the Cable Guy) alors qu’ils se dirigent vers l’est de Radiator Springs lors d’un road trip à travers l’Amérique pour retrouver Sister of Mate.

grandir (série)

Créée par Brie Larson et Culture House, Growing Up est une série documentaire révolutionnaire qui explore les défis, les triomphes et les complexités de l’adolescence à travers dix histoires de passage à l’âge adulte. La série Disney Branded Television utilise la narration, l’expérimentation et la technique documentaire pour accompagner une personne âgée de 18 à 22 ans qui raconte son histoire.

Marvel United

Marvel Studios United est une série documentaire Disney + relatant la création de nouveaux spectacles et films Marvel Studios. Au fil de ses épisodes, il voyage dans les coulisses de productions telles que WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Black Widow, What If…? et Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Obi-Wan Kenobi : Le Retour du Jedi

Il raconte la réalisation de la série originale de Lucasfilm pour Disney+ Obi-Wan Kenobi, une histoire épique qui commence dix ans après les événements dramatiques de Star Wars : La Revanche des Sith. Ce documentaire révélateur de Lucasfilm et Supper Club explore le retour à l’écran d’Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, et le retour d’Ewan McGregor et Hayden Christensen à leurs rôles classiques.

Les aventures de Bertie Gregory

Bertie Gregory, 29 ans, explorateur du National Geographic et le visage visible d’une nouvelle génération d’aventuriers et de créateurs d’histoire naturelle ambitieux, emmène les téléspectateurs dans des voyages épiques et passionnants vers les endroits les plus spectaculaires et les plus cachés de la nature.

+Films

Miya | 16 septembre

Documentaire original de Disney, il met en scène Doris Muñoz et Jacks Haupt, filles d’immigrants mexicains sans papiers qui font carrière dans l’industrie de la musique. Cherchant à subvenir aux besoins de leur famille tout en poursuivant leurs rêves, Doris et Jacks sont réunis par la culpabilité omniprésente d’être les premiers membres nés aux États-Unis et les risques financiers qui accompagnent la poursuite de leurs rêves.

Abracadabre 2 | 30 septembre

La suite tant attendue du classique d’Halloween ramène les adorables et diaboliques sœurs Sanderson (Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy) pour plus de chaos et de rires. Cela fait 29 ans que la dernière fois que quelqu’un a allumé la bougie à flamme noire et ressuscité les sœurs du XVIIe siècle, qui cherchent aujourd’hui à se venger.

+Série

Andor | 21 septembre

Il explorera une nouvelle perspective sur la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu’il peut faire pour la galaxie. La série présente l’histoire de la rébellion croissante contre l’Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués dans un soulèvement qui a conduit à la création de l’Alliance rebelle. Épique!

Super/naturel | 21 septembre

Cette nouvelle série utilisera les dernières innovations scientifiques et une technologie cinématographique de pointe pour révéler les pouvoirs secrets et les sens super-développés des animaux les plus extraordinaires du monde, invitant les téléspectateurs à voir et à entendre le monde au-delà de la perception humaine. Produit par James Cameron et narré par Benedict Cumberbatch.

La chorale, Fame Here I Go | 28 septembre

Il suit un groupe de jeunes adultes, qui voient dans l’annonce d’une audition pour une compagnie de théâtre l’opportunité de reprendre la recherche de leurs rêves endormis et de faire carrière dans les arts de la scène. Agréés dans une première sélection, les aspirants chanteurs-acteurs et actrices éprouvent des sentiments mitigés.

Les canards puissants | Saison 2 | 28 septembre

Après avoir repris le nom de l’équipe des Mighty Ducks l’année précédente, l’équipe et son entraîneur, Alex Morrow ( Lauren Graham ), se rendent dans une école d’été de hockey californienne dirigée par l’ancien joueur charmant mais strict de la LNH, Colin Cole ( Josh Duhamel ).

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ accéder au contenu exclusif de la plateforme ? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂