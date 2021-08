Thor: Love and Thunder est le film le plus fou de Taika Waititi, dit que cela ne devrait pas avoir de sens

Le réalisateur Taika Waititi a fait forte impression avec sa première sortie aux Marvel Studios, en 2017 Thor : Ragnarok, mais selon l’homme lui-même, ce n’était rien comparé à Thor : Amour et Tonnerre. Son premier effort MCU est l’une des sorties les plus uniques de la franchise, avec son abondance d’humour et son ambiance néon des années 80, mais maintenant Waititi prépare les téléspectateurs à quelque chose d’encore plus inattendu avec Thor : Amour et Tonnerre, l’appel est le film « le plus fou » qu’il ait jamais fait.

« Eh bien, juste entre moi et vous et les lecteurs, j’ai fait des trucs fous dans ma vie. J’ai vécu, genre, dix vies. Mais c’est le film le plus fou que j’aie jamais fait. Si vous écriviez tous les éléments de ce film, cela ne devrait pas avoir de sens. C’est presque comme si cela ne devrait pas être fait. Si vous entrez dans une pièce et dites: « Je veux ceci et ceci et cela. » Qui est dedans ? Ces gens. Comment allez-vous l’appeler ? Amour et tonnerre. Je veux dire, tu ne travaillerais plus jamais. Peut-être que je ne le ferai pas après ça. »

De son propre aveu, Taika Waititi croit que Thor : Amour et Tonnerre n’aurait aucun sens et n’aurait peut-être même pas dû être fait en premier lieu. Les fans de Marvel doivent-ils s’inquiéter ? Probablement pas, comme avec Thor : Ragnarok, Waititi a déjà prouvé qu’il peut prendre les éléments les plus bizarres et les assembler d’une manière qui fonctionne, défiant toute raison et toute logique. En parlant de Thor : Ragnarok, le réalisateur a ensuite comparé son précédent film Marvel avec son prochain, ce qui en fait une description prometteuse.

« C’est très différent de Ragnarok. C’est plus fou. Je vais vous dire ce qui est différent. Il y aura beaucoup plus d’émotion dans ce film. Et beaucoup plus d’amour. Et beaucoup plus de tonnerre. Et beaucoup plus de Thor, si vous avez vu les photos. »

Chris Hemsworth, le leader de retour, a précédemment partagé ces mêmes sentiments en disant: « Le film va être complètement fou et peut aussi tirer un cœur ou deux. Beaucoup d’amour, beaucoup de tonnerre! Merci à tous les acteurs et à l’équipe qui fait de cet autre incroyable voyage Marvel. Attachez-vous, préparez-vous et rendez-vous au cinéma !! »

Alors que les détails de l’intrigue pour Thor : Amour et Tonnerre restent largement secrets, ce que nous savons semble en effet beaucoup plus fou que même Thor : Ragnarok. On sait depuis un certain temps que Natalie Portman reprendra le rôle de Jane Foster et rejoindra le panthéon des héros du MCU. L’actrice a précédemment commenté son personnage, confirmant que sa version de Thor partagera l’écran avec celle de Chris Hemsworth, « Il y a toujours l’autre Thor – le Thor original. » Portman a même depuis révélé qu’elle manierait le marteau convoité du dieu du tonnerre dans le film avec l’actrice proclamant fièrement: « Je le fais, je le fais », en réponse à la question de savoir si Foster peut s’approprier l’arme.

Portman, dont l’enthousiasme pour son rôle dans le film lui fait lâcher des spoilers dans la mesure du possible, a même révélé que Thor : Amour et Tonnerre suivra de très près un arc de bande dessinée bien connu. « Je commence à m’entraîner, à me muscler. S’il peut y avoir tous ces super-héros féminins, plus ils sont nombreux, mieux c’est. J’essaie de penser – c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor . Elle suit un traitement contre le cancer et est un super-héros à côté. » Et c’est sans même mentionner les rôles pour le gardiens de la Galaxie, Christian Bale dans le rôle du méchant Gorr le dieu Boucher et Russell Crowe dans le rôle de Zeus. Pas étonnant que Waititi pense que cela ne devrait pas avoir de sens…

Le public peut se prélasser dans la folie de Thor : Amour et Tonnerre quand il sortira sur les écrans le 6 mai 2022. Cela nous vient d’Empire.

