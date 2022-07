Thor: Love and Thunder Director a changé le look de Gorr pour éviter les comparaisons avec Voldemort

Le dernier rôle de Christian Bale l’a vu se transformer en Gorr le dieu boucher, le méchant ignoble de la suite à venir Thor : Amour et tonnerre. Le personnage est directement inspiré d’une version bande dessinée de Gorr qui avait terrorisé les dieux sur la page imprimée avant ses débuts dans Marvel Cinematic Universe. Mais s’il existe certaines similitudes entre le Gorr original et cette nouvelle version en direct jouée par Bale, il existe également de grandes différences, et c’est grâce au Harry Potter la franchise.

Dans une nouvelle interview accordée à l’IGN, Thor : Amour et tonnerre La réalisatrice Taika Waititi a expliqué le processus de réflexion derrière la conception de l’action en direct Gorr. En regardant la version bande dessinée, Waititi a vu des similitudes claires entre le supervillain et Voldemort, le grand méchant du Harry Potter série interprétée par Ralph Fiennes. Parce que Waititi envisageait d’innombrables cinéphiles faisant cette comparaison, il a estimé qu’il était nécessaire de repenser un peu Gorr.

« Son visage dans les bandes dessinées, malheureusement, ressemble un peu à Voldemort. Donc, je me suis dit: » Les gens vont automatiquement établir cette connexion. Nous avons donc décidé de nous écarter un peu plus de cette conception et de garder en quelque sorte des éléments du ton, et le fait qu’il avait l’épée. Vraiment, c’était à propos de son histoire. C’était la chose la plus importante pour nous.

Gorr le dieu boucher aurait pu ressembler à Voldemort

Christian Bale a également parlé de son look dans Thor : Amour et tonnerre. Dans une interview avec ComicBook.com, il a commenté l’apparition de Gorr dans les bandes dessinées, et pour l’acteur, il craignait qu’il ne soit pas assez musclé physiquement pour représenter avec précision le supervillain. Cela explique une autre raison du changement de Gorr et pourquoi il a l’air un peu plus mince par rapport à la version plus chamois qui se trouve dans les bandes dessinées.

« Je sortais d’un film où il fallait être assez peu musclé et puis j’ai vu les images et je me suis dit : ‘Eh bien, ça ne va pas être possible… et ce truc de string qui se passe là-bas », a déclaré Bale. « Il avait l’air dans les bandes dessinées comme physiquement, vous savez, quelqu’un avec qui compter. Et j’ai dit: » Eh bien, vous savez, ce ne sera tout simplement pas possible dans l’état dans lequel je suis. Et nous avons littéralement trois jours entre moi en train de terminer un film et de me rendre en Australie pour la quarantaine et ainsi de suite. J’aime généralement avoir beaucoup plus de temps entre les deux, mais la pandémie a signifié que les choses se sont déroulées de cette façon.





C’est peut-être pour le mieux que Thor : Amour et tonnerreGorr a eu quelques changements avec son adaptation au grand écran. Les débuts de Christian Bale dans le MCU auraient autrement pu être affectés par ces comparaisons. Il pourra mieux briller tout seul car Taika Waititi a également promis que Gorr est l’un des meilleurs personnages que les fans de Marvel aient encore vus. Thor : Amour et tonnerre sortira en salles le 8 juillet 2022.