Thor: Love and Thunder démarre le tournage en Australie avec une cérémonie spéciale

Thor: l’amour et le tonnerre a officiellement commencé le tournage en Australie. Prendre sur Instagram, star Chris Hemsworth a révélé que le tournage a débuté par une cérémonie avec des Australiens autochtones accueillant les acteurs et l’équipe avec une cérémonie spéciale leur souhaitant la bienvenue dans le pays. L’acteur a posté plusieurs photos de l’événement, dont l’une de lui aux côtés de la réalisatrice Taika Waititi et de nombreux danseurs déguisés pour la cérémonie.

«Un beau début de tournage aujourd’hui avec une cérémonie de bienvenue dans le pays des danseurs gamay de la nation Gadigal et Bidiagal et une performance et karakia par des danseurs maoris de Te Aranganui», écrit Hemsworth dans la légende.

Il ajoute: << Les Australiens autochtones sont peut-être tout aussi fiers de ce pays, mais beaucoup considèrent le 26 janvier comme une date marquant le début de la dépossession, des épidémies de maladies, de la violence aux frontières, de la destruction de la culture, de l'exploitation, des abus, de la séparation des familles et de la soumission aux politiques. de contrôle social extrême. Commençons la guérison et restons unis dans l'unité et le soutien de nos peuples des Premières Nations avec solidarité et compassion. Trouvons une date où tous les Australiens pourront célébrer ensemble ce beau pays. "

Waititi a également co-écrit le script de Thor: l’amour et le tonnerre avec Jennifer Kaytin Robinson, et alors que nous savons que le film sert de suite à 2017 Thor: Ragnarok, les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés. Ce que l’on sait, c’est que Le Chevalier Noir La star Christian Bale a été choisie pour jouer le méchant principal, Gorr the God Butcher. Natalie Portman reviendra également en tant que Jane pour manier Mjolnir pour devenir le Mighty Thor, inspiré des scénarios originaux de Marvel Comics. Tessa Thompson devrait également revenir alors que Valkyrie et Matt Damon sont actuellement sur le plateau pour apparaître également dans le film.

Nous pouvons supposer que les personnages des Gardiens de la Galaxie de James Gunn seront également présentés dans la suite, car de nombreux membres de la distribution ont récemment été repérés à proximité du plateau. Il a été précédemment annoncé et confirmé que Chris Pratt sera dans le film en tant que Star-Lord, puis il a été rapporté qu’il serait rejoint par Jaimie Alexander en tant que Mantis et Dave Bautista en tant que Drax the Destroyer. Sean Gunn, qui fournit la capture de mouvement pour Rocket Raccoon, est également en Australie pour probablement servir de remplaçant à Rocket sur le plateau.

gardiens de la Galaxie ramènera également ces personnages pour une autre suite avec James Gunn à la barre en 2023. Avec Thor 4, les deux titres font partie de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel, qui démarre en mai avec la première de Veuve noire. Cette année verra également les sorties de Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Éternels, tandis que les suites d’autres grands films MCU comme Docteur Strange, Spider-Man: loin de chez soi, Panthère noire, Capitaine Marvel, et Ant-Man et la guêpe sont également en préparation.

Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir en salles le 6 mai 2022. Cette nouvelle nous vient de Chris Hemsworth sur Instagram.

Sujets: Thor 4, Thor