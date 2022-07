Thor: Love And Thunder critiqué pour l’histoire « offensive » de Jane Cancer

Avertissement : Contient des spoilers pour Thor : Amour et tonnerre

Le dieu du tonnerre revient sur grand écran avec la sortie très attendue de Thor : Amour et tonnerre cette semaine, mais les fans de Marvel critiquent maintenant le film pour sa gestion d’un scénario de cancer impliquant Jane Foster.

Chris Hemsworth est de retour sous la direction de Taika Waititi pour le dernier film Marvel, arrivé en salles le 7 juillet et qui voit Thor recruter l’aide de Valkyrie, Korg et Jane pour combattre un méchant, surnommé à juste titre Gorr the God Butcher, qui veut faire disparaître les dieux.