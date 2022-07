Thor : Love and Thunder : comment gagner une Xbox Series X en forme de Mjölnir

Seuls ceux qui en sont dignes pourront avoir cette Xbox dans leur collection. microsoft vient de sortir une nouvelle édition limitée d’une console xbox série x qui imite le marteau emblématique de Thor, Mjölnir. Cette version du système a été publiée pour commémorer la sortie prochaine de »Thor : Amour et tonnerre », où tous les fans pourront participer à un tirage au sort pour avoir la chance de posséder cette édition unique qui ressemble exactement à Mjölnir, est même livrée avec une poignée pour que vous puissiez la tenir comme un marteau.

Ceux qui veulent avoir une chance de gagner le concours doivent suivre le compte Twitter officiel et retweeter le message du concours avec le hashtag #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes. Les participants devront être majeurs et le gagnant sera révélé le 21 juillet, deux semaines après la première de »Love and Thunder ».

Après les événements de »Avengers : Endgame », »Thor Love and Thunder » suivra le dieu du tonnerre, joué à nouveau par Chris Hemsworth voyageant à travers les étoiles avec les Gardiens de la Galaxie, mais c’est ici que Thor Odinson décide de mettre la violence de côté et de vivre une vie paisible loin de l’action. Cependant, au milieu de sa retraite, il devra lutter contre une nouvelle menace connue sous le nom de Gorr le boucher des dieux (balle chrétienne).

Le quatrième film de Thor verra le retour de Natalie Portman comme Jane Foster, l’intérêt amoureux du héros titulaire. Ici, nous la verrons jouer le rôle de Mighty Thor en prenant le contrôle du Mjölnir réformé, acquérant la capacité de contrôler la foudre et la super force. On verra également la participation de Valquieria (Tessa Thompson) et nous verrons les Gardiens de la Galaxie pour la première fois après les événements de »Endgame ».

»Love and Thunder » est le quatrième film de Thor de Marvel Studios, ainsi que le deuxième réalisé par Taika Waititi, après Thor: Ragnarok en 2017. « C’était Taika à son plus fou », a récemment déclaré Hemsworth à propos de « Love and Thunder ». »Il a dit: ‘Eh bien, je veux te mettre ça. Je veux faire ça. Je veux essayer ça. Et à tout ce qu’il a suggéré, j’ai dit oui, ce qui a donné ce film fou devant nous. »

Préparez-vous à voir »Thor : Love and Thunder » qui sortira en salles le 7 juillet.