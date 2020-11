Thor: Love and Thunder aura l’essence d’un film Avengers

Studios Marvel a décidé de donner une pause à la saga « Avengers », après la première de « Fin du jeu ». Néanmoins, cela ne signifie pas que les téléspectateurs ne verront pas de nouveaux ensembles de super-héros collaborer sur des productions à venir dans cet univers. Pour le moment, il a été confirmé que Le docteur Strange apparaîtra dans « Spider-Man 3 », Y Sorcière écarlate participera à la suite sur le personnage de Benedict Cumberbatch. Récemment, il a été annoncé que « Thor: Amour et tonnerre » il pourrait avoir plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie.

Le Hollywood Reporter vient de mentionner que « Amour et tonnerre » montrera de nombreux héros à l’écran et s’assurera que ‘il se sentira comme Avengers 5 ‘. Cette description rappelle « Captain America: Civil War », un film qui, bien qu’il fasse partie de la saga sur Steve Rogers, cela ressemblait plus à une livraison de « Avengers ». En plus des héros déjà mentionnés, la suite de «Thor» ramènera à Natalie Portman comme Jane Foster déjà Tessa Thompson Dans le rôle de Valkyrie. Balle chrétienne Il fera également partie du casting, jouant le méchant du film.

Il y a des semaines, Portman a commenté que « Amour et tonnerre » adapterait l’intrigue de la collection de bandes dessinées «Puissant Thor», qui a une composante plutôt tragique. Plusieurs des personnages les plus populaires du MCU seront mis au service de cette célèbre histoire le 11 février 2022, date à laquelle merveille a réservé pour la première du film.

