Thor: Love and Thunder accueille Natalie Portman sur le plateau

Le tournage du prochain film MCU du cinéaste Taika Waititi Thor: l’amour et le tonnerre prend de l’ampleur. Les acteurs impliqués dans le projet se sont présentés en Australie en nombre constant. Le dernier acteur à rejoindre le tournage est Natalie Portman, qui a été repérée sur un plateau à cheval tout en portant un masque.

Ce sera le troisième de Portman Thor film après avoir manqué le long métrage précédent Thor: Ragnarok. Ce film se déroulait principalement en dehors de la Terre, il n’y avait donc pas beaucoup de place pour inclure le personnage de Portman, Jane Foster, une scientifique de la Terre, et l’ex-petite amie de Thor. Dans une interview précédente, Natalie Portman avait exprimé son enthousiasme à rejoindre Amour et tonnerre après une année difficile.

« Ça va être vraiment idiot et drôle, et génial. Nous avons Taika Waititi … Il est merveilleux, donc je suis très excité d’être avec eux tous. J’ai eu comme des mois de [lockdown], tu sais, manger des produits de boulangerie et se coucher dans son lit et se sentir désolé pour moi. Je suis très fatigué après un entraînement, et pendant, et je redoute avant. «

Dans Thor: Ragnarok, il a été révélé que Thor et Jane Foster avaient rompu. Les deux semblaient être restés séparés pendant Avengers: guerre à l’infini, et Fin du jeu, où Jane était l’un des personnages qui a été dépoussiéré après le claquement de Thanos.

Maintenant que Jane est de retour, elle est sur le point de jouer un rôle beaucoup plus important que l’intérêt amoureux symbolique. Il a été confirmé que Amour et tonnerre adaptera un scénario de Marvel Comics où Jane souffre d’un cancer et devient un nouveau dieu du tonnerre. Dans une autre interview, Portman avait déclaré que son nouveau personnage s’appellerait « The Mighty Thor », et elle travaille dur pour se renforcer pour le rôle.

« Je commence à m’entraîner, à avoir des muscles. S’il peut y avoir tous ces super-héros féminins, plus ils sont nombreux, mieux c’est. J’essaie de penser – c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor . Elle subit un traitement contre le cancer et est un super-héros sur le côté. «

Mis à part Jane et Thor, Amour et tonnerre comprendra également toute l’équipe des Gardiens de la Galaxie, ainsi qu’un nouveau méchant puissant appelé Gorr, le God Butcher, joué par Christian Bale. Après le brillant et fantaisiste Thor: Ragnarok, il sera intéressant de voir comment Taika Waititi parvient à injecter son humour caractéristique dans un film qui traite de la survie au cancer et d’un méchant psychopathe qui parcourt le multivers et ravage toutes les divinités qu’il peut trouver.

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette une distribution principale composée de Chris Hemsworth dans Thor Odinson, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster aka The Mighty Thor, Jaimie Alexander dans Lady Sif, Chris Pratt dans Star-Lord, Dave Bautista dans Drax, Karen Gillen dans Nebula et Christian Bale dans le rôle de Gorr the God Butcher. Le film devrait arriver dans les salles le 6 mai 2022.

