Thor: Love and Thunder a une quantité insensée de scènes supprimées

Chaque film Marvel est livré avec toute une gamme de scènes coupées, mais il semble que Thor : Amour et tonnerre pourrait avoir plus que la plupart. Bien que la dernière version de Marvel Studios ait l’une des durées d’exécution les plus courtes du MCU, Natalie Portman a révélé qu’il y a beaucoup de scènes qui ont été enregistrées de différentes manières, y compris une scène qui a été filmée 20 fois. Reste à savoir combien de ces prises et scènes supplémentaires seront intégrées à la sortie Blu-ray et DVD du film, mais il semble qu’il y aura de nombreuses séquences supplémentaires parmi lesquelles choisir lorsqu’il s’agira de mettre en place les fonctionnalités spéciales de la sortie à domicile.

Thor : Amour et tonnerre arrive aujourd’hui dans certains pays, d’autres seront lancés le 8 juillet, ce qui signifie qu’il y aura bientôt un flot d’opinions sur Internet, de spoilers et de détails qu’il sera difficile d’éviter. Cependant, il semble que ce qui est vu dans les cinémas ne soit qu’une partie du plan original de la dernière sortie de Thor et tout en parlant à IndieWire, le rapatrié Portman a expliqué que beaucoup de choses ne se sont pas retrouvées dans le film. Dit-elle:

« Il y avait des séquences entières, des planètes, des personnages et des mondes qui ne se sont pas retrouvés dans le film qui étaient hilarants et incroyables et [that] nous avons passé beaucoup de temps et d’énergie, et certainement toute l’équipe à concevoir et à concevoir. C’est tout simplement incroyable de voir à quel point le film ne contient pas de matériel de qualité, compte tenu de la quantité de matériel de qualité qu’il contient. Habituellement, c’est comme si vous essayiez juste d’obtenir suffisamment de bonnes choses à mettre dans le film, et cela avait un débordement. Donc c’était vraiment surprenant. Je ne veux rien gâcher, mais il y a des scènes très émouvantes. La chose intéressante était de savoir comment nous avions de la place pour les ateliers. Nous avons filmé 20 versions différentes de [one key scene]. Il y a quelques scènes émotionnelles cruciales, mais nous avons fait des choses vraiment, vraiment différentes, à de nombreuses reprises.

De nombreux camées ont été coupés de Thor : Amour et tonnerre

Studios Marvel

Bien qu’il ne soit pas rare que de nombreuses scènes soient coupées de films, il y a eu un certain nombre de gros camées qui ont été filmés mais qui n’apparaîtront pas dans la version finale de Thor : Amour et tonnerre. Christian Bale a récemment commenté certaines des anciennes stars de Marvel avec lesquelles il a filmé des scènes, mais qui ont finalement été exclues du film. Il a dit précédemment :

« Taïka [Waititi] vraiment créé juste un casting vraiment, vraiment, vraiment bon… Je dois travailler avec Peter Dinklage, ce n’est pas dans le film final, mais je dois travailler avec lui, il est fantastique. Je dois travailler avec Jeff Goldblum, il n’est pas non plus dans le film final. Comme vous le voyez, beaucoup de choses finissent sur le sol de la salle de montage, même si ce sont des choses belles et brillantes. »

De plus, Jeu des trônesL’ancienne Lena Headey a également été amenée par la réalisatrice Taika Waititi pour filmer un camée mystérieux, qui l’aurait vue faire ses débuts aux studios Marvel, mais cela n’a pas non plus fait le montage final. Cependant, le camée prévu avait fini par faire partie d’un procès contre Headey par son ancien agent pour des commissions non payées, bien que l’actrice nie leurs réclamations.