Thor: Love And Thunder a enfin commencé la production en Australie

Le quatrième film de la Thor La série a officiellement débuté le tournage en Australie.

Production pour Thor: l’amour et le tonnerre devait commencer en août, mais, comme de nombreuses autres productions, a été contraint d’être reporté au milieu de la pandémie de coronavirus.

Publiant sur Instagram, Chris Hemsworth a mis en ligne une série de clichés aux côtés de la réalisatrice Taika Waititi, y compris le couple participant à une cérémonie autochtone traditionnelle.

Hemsworth a utilisé le message pour non seulement révéler que la production avait commencé, mais aussi pour informer les adeptes de l’importance de la journée de division / Journée de l’invasion de l’Australie, qui a lieu le 26 janvier.

« Un beau début pour notre tournage aujourd’hui avec une cérémonie de bienvenue dans le pays des danseurs Gamay de la nation Gadigal et Bidiagal et une performance et karakia par des danseurs maoris de Te Aranganui », a écrit Hemsworth.

<< Les Australiens autochtones sont peut-être tout aussi fiers de ce pays, mais beaucoup considèrent le 26 janvier comme une date signifiant le début de la dépossession, des épidémies de maladies, de la violence aux frontières, de la destruction de la culture, de l'exploitation, des abus, de la séparation des familles et de la soumission à des politiques d'extrême violence sociale. contrôle.

«Commençons la guérison et restons unis dans l’unité et le soutien de nos peuples des Premières Nations avec solidarité et compassion.

« Trouvons une date où tous les Australiens pourront célébrer ensemble ce beau pays. »

Les fans ont voté Thor comme leur Avenger préféré. Crédit: Marvel

Hemsworth devrait être rejoint par Tessa Thompson, Jaimie Alexander et Natalie Portman, tandis que Christian Bale assumera le rôle du méchant dans le film. A lire : Daisy Ridley décrit son expérience sur le tournage de "Chaos Walking"

Thor recevrait également de l’aide de gardiens de la Galaxie membres, avec Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan et Sean Gunn tous vus se diriger vers Down Under avant le tournage.

Alors que les fans de MCU ont fait leurs adieux à des gens comme Robert Downey Jr. (Iron Man) et Chris Evans (Captain America), il semble que Hemsworth reste pour le moment.

L’acteur australien a déclaré à Elle Man en Pologne qu’il n’avait pas encore l’intention de se retirer de la série de franchise.

« Tu es fou?! Je ne vais pas prendre ma retraite », dit-il.« Thor est bien trop jeune pour ça. Je n’ai que 1500 ans! Ce n’est certainement pas un film où je dis au revoir à cette marque. Du moins je l’espère. »

Il semble super content de Amour et tonnerre, promettant que le script épatera tout le monde.

« Après avoir lu le scénario, je peux dire que je suis très excité. C’est sûr qu’il y aura beaucoup d’amour et beaucoup d’éclairs dans cette production.

« Je suis content qu’après tout ce qui s’est passé Avengers: Fin de partie, Je fais toujours partie de l’univers Marvel et nous pouvons continuer l’histoire de Thor.

Crédit: Marvel / Disney

« Bien sûr, je ne peux rien vous dire sur l’intrigue, mais pour satisfaire votre curiosité, je dirai que j’ai eu beaucoup plus de plaisir à lire le scénario que sur Thor: Ragnarok, et cela prouve quelque chose parce que ce film était génial. «

La réalisatrice de la série, Taika Waititi, a déclaré à Tessa Thompson (qui joue Valkyrie dans le MCU) que les fans devraient mettre leurs attentes à la hausse pour celui-ci. A lire : La Russie annonce un nouvel antiviral contre le Covid

Il a dit: « Cela fait Ragnarok se sentir comme un film vraiment banal, vraiment sûr.

« Ce nouveau film donne l’impression que nous avons demandé à un groupe d’enfants de 10 ans ce qu’ils voulaient voir et que nous avons simplement dit oui à chaque chose. »