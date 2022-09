Thor: les débuts de Disney + de Love and Thunder ont des fans critiquant les changements de VFX

Marvel Studios est connu pour bricoler certaines sorties de films lorsqu’elles sont ajoutées à Disney +, et il semble que Thor : Amour et tonnerre ne fait pas exception à cela. Alors que le quatrième film solo de Chris Hemsworth en tant que Dieu du tonnerre a fait ses débuts sur Disney +, les fans ont immédiatement remarqué qu’une scène, y compris une vision du fils du héros asgardien Heimdall, avait fait l’objet de travaux VFX depuis la sortie du film plus tôt cette année, et il n’a pas impressionné personne.





Dans Thor : Amour et tonnerre, les enfants de New Asgard sont kidnappés par Gorr le dieu boucher alors qu’il tente d’entraîner Thor au combat. En tant que l’un des enfants volés, le fils de Heimdall, Axl, peut utiliser le même pouvoir que son père possédait pour communiquer mentalement avec Thor et lui dire où ils se trouvaient. Cela permet également à Thor de se projeter à l’endroit où Gorr garde les enfants et de les rassurer qu’il les sauvera. Cette scène incluait également Thor voyant une image flottante et fantomatique d’Axl, dont beaucoup ne pouvaient pas vraiment croire qu’elle était entrée dans le film car les effets spéciaux n’étaient pas exactement spéciaux.

Maintenant que le film est arrivé sur Disney +, il est devenu très rapidement évident qu’une tentative a été faite pour mettre à jour le VFX dans cette scène, mais cela semble n’avoir fait qu’aggraver le moment. Pour souligner ce point, l’utilisateur de Twitter @comicxbook a partagé une comparaison côte à côte des deux versions, ce qui montre que le travail qui a été fait pour modifier la scène n’a peut-être été qu’une perte de temps. Découvrez-le ci-dessous.





Thor : Amour et tonnerre A des fans MCU massivement divisés

Comme beaucoup de films de la phase 4 de Marvel, Thor : Amour et tonnerre a ses moments mais a finalement semblé promettre bien plus qu’il n’a fini par livrer aux yeux de nombreux fans de MCU. Alors que les fans étaient déçus Doctor Strange dans le multivers de la folie pour ne pas livrer plus de personnages multivers, Thor : l’amour et le tonnerre la déception provenait principalement d’un récit trop plaisant et décousu qui n’a pas réussi à atterrir avec les téléspectateurs ou les critiques.

Le film a passé une grande partie de son temps à mettre en place et à livrer des blagues, ce qui est devenu plus évident à mesure que des scènes supprimées du film ont commencé à être diffusées. Le réalisateur Taika Waititi a précédemment déclaré que le montage initial du film, qui comprenait toutes les séquences tournées, avait duré environ quatre heures, et étant donné que le film final n’a duré que deux heures, il n’est pas surprenant que tout se soit terminé. jusqu’à se sentir un peu décousu et comme s’il lui manquait un peu de gravité.

Avec des rumeurs récentes suggérant que Waititi ne reviendra pas travailler sur le prochain film de Thor en raison de la mauvaise réception de Thor : Amour et tonnerre, une question plane sur l’avenir de la prochaine sortie MCU de Chris Hemsworth. Bien que le film se termine par la promesse que Thor reviendra, rien n’indique quand exactement ce sera, et avec tant d’autres films déjà annoncés, il semble qu’il y aura beaucoup de temps pour trouver comment récupérer Thor. sur la bonne voie à l’avenir.