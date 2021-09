Thor: L’entraînement Love and Thunder a changé Natalie Portman: C’est tellement fou de se sentir fort

Avec de nombreux fans de Marvel actuellement occupés par la sortie de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, cette Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce et ce que tout cela signifie pour Doctor Strange dans Le multivers de la folie, cela fait un moment que nous n’avons pas entendu quoi que ce soit de nouveau sur l’autre film qui a déjà terminé le tournage et arrive l’année prochaine : Thor : Amour et Tonnerre. Avec le film apportant le Gardiens de la Galaxie, et voyant le retour autrefois impensable de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, la quatrième sortie en solo pour le dieu du tonnerre devrait être quelque chose d’assez grand. Et ce n’est pas la seule chose qui arrive, car Natalie Portman a dû suivre une formation rigoureuse pour se mettre en forme pour son retour Marvel, comme elle l’a révélé dans une récente interview.

Parler à Salon de la vanité sur sa prochaine apparition, qui sera sa première depuis Thor: Le Monde des Ténèbres en 2013 – si vous écartez son apparence intelligemment travaillée dans Avengers : Fin de partie – l’actrice oscarisée a expliqué qu’après avoir construit son corps pour le rôle, elle « se sent forte pour la première fois ».

« C’était vraiment amusant, » Natalie Portman Raconté Salon de la vanité. « J’ai travaillé avec une entraîneuse, Naomi Pendergast, pendant, je pense, quatre mois avant le tournage, puis évidemment tout au long du tournage. C’était très physique, donc c’était beaucoup de travail à la fois d’agilité et de force. » Elle a ajouté plus tard: « Cela vous aide vraiment à entrer dans le personnage, et cela a définitivement changé ma façon de bouger. Vous marchez différemment; vous vous sentez différent. Je veux dire, c’est tellement fou de se sentir fort pour la première fois de ma vie. «

C’est un secret mal gardé depuis un certain temps que Portman reviendrait dans la franchise, pour apparaître à nouveau face à Chris Hemsworth en tant que Thor, et l’histoire la verra se transformer en The Mighty Thor, tout comme dans l’arc comique de Jason Aaron . Bien que vous puissiez penser que l’écrivain qui a proposé le concept n’aurait qu’un indice sur la façon dont tout cela va ressembler à l’écran, mais lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet par un fan sur les réseaux sociaux, Aaron a déclaré : » Quel peu Je sais que cela me rend encore plus excité. J’ai toute la foi du monde en Taika. «

Taika Waititi a réussi à ramener Thor du bord du gouffre Ragnarok, donnant au dieu nordique une refonte et bannissant les fantômes de Thor: Le Monde des Ténèbres, dont beaucoup MCU les fans tiennent toujours comme leur film le moins préféré de la franchise. Pour cette seule raison, ce film de Thor semble ne pas pouvoir être entre de meilleures mains, mais s’il y a plus de raisons de s’exciter, il ne faut pas oublier qu’il y a presque autant de personnages de retour dans Amour et tonnerre comme dans un film Avengers. gardiens de la GalaxieChris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista et Karen Gillan feront tous une apparition, ainsi que Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie. Christian Bale fait son MCU débuts en tant que méchant, Gorr The God Butcher, un autre personnage directement tiré des bandes dessinées de Jason Aaron. Thor : Amour et Tonnerre devrait actuellement arriver dans les cinémas le 6 mai 2022.

