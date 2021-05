Thor: film d’amour et de tonnerre

On dirait que c’est une enveloppe pour Thor: l’amour et le tonnerre. Servant de quatrième tranche de la Thor série de films avec Chris Hemsworth comme dieu titulaire, Thor: l’amour et le tonnerre filme depuis le début de l’année à Sydney, en Australie. Dans un nouveau post Instagram de Luca Vanella, qui travaillait comme coiffeur pour le film, a révélé que le projet s’était terminé en montrant le Thor emballer les cadeaux qu’il a reçus: un Thor bande dessinée et une mini-statue métallique.

« Merci à mon équipe pour ce cadeau attentionné … C’EST UN EMBALLAGE !! » la légende lit. Jaimie Alexander (Sif) a également commenté le message avec plusieurs emoji applaudissant.

L’expérience de Vanella dans l’univers cinématographique Marvel comprend le travail dans le département de la coiffure et du maquillage sur chaque film mettant en vedette Chris Hemsworth dans le rôle de Thor depuis Thor: Le Monde des Ténèbres. Il a également travaillé sur d’autres projets avec Hemsworth, notamment Hommes en noir: International, Extraction, et Au coeur de la mer. Cela fait de sa publication Instagram que Thor 4 est devenu crédible, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé par Marvel Studios.

Avec Hemsworth dans le rôle principal, Thor: Love and Thunder met également en vedette Natalie Portman reprenant son rôle de Jane Foster. Dans cet épisode, elle deviendra Mighty Thor après avoir prouvé qu’elle était digne de manier Mjolnir. Le casting comprend également Christian Bale faisant ses débuts au MCU en tant que méchant du film Gorr the God Butcher, Melissa McCarthy en Hela et Russell Crowe faisant une apparition en tant que Zeus. Tessa Thompson revient également en tant que Valkyrie et Jeff Goldblum joue Grandmaster, Elder of the Universe.

Il a été rapporté que les acteurs des Gardiens de la Galaxie seront également inclus, tels que Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Karen Gillan et Sean Gunn. On ne s’attend pas à ce qu’ils jouent un grand rôle dans l’histoire au-delà de faire une apparition spéciale. James Gunn a également consulté pour être sûr que le camée n’interférerait pas avec les plans pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Pendant ce temps, il a également été révélé que Matt Damon, Sam Neill et Luke Hemsworth reprennent tous leurs rôles d’acteurs asgardiens qui apparaissaient auparavant dans Thor: Ragnarok.

Taika Waititi dirige Thor 4 en utilisant un scénario qu’il a co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson. La suite fait partie de la phase quatre du MCU, qui a été lancée en début d’année avec la série Disney + WandaVision. Sur grand écran, les super-héros Marvel reviendront d’abord avec Veuve noire en juillet. Les autres films de la phase quatre qui doivent arriver cette année sont Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Éternels, et Spider-Man: pas de retour à la maison. Thor: l’amour et le tonnerre suivra l’année prochaine après la sortie de Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Thor: l’amour et le tonnerre La sortie est prévue pour le 6 mai 2022. Avant cette date, les fans peuvent d’abord s’attendre à attraper Veuve noire en salles le 9 juillet 2021. Vous pouvez également regarder les trois précédents Thor films sur le service de streaming Disney + à tout moment en prévision de la prochaine tranche. Cette nouvelle nous vient de Luca Vanella sur Instagram.

