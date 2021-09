Thor est une fête ! Toutes les références dans le nouveau "Et qu’est-ce qui se passerait si …?"

La série animée de Disney+ se demandant à quoi il ressemblerait Univers cinématographique Marvel avec quelques changements dans des événements cruciaux, a présenté aujourd’hui son septième opus, mettant en vedette le dieu du tonnerre lui-même, qui cette fois est un enfant unique parce que Odin retourné le bébé Loki aux géants du givre. Comment cette décision affecte-t-elle la vie de Thor? Sans rivalité avec le dieu de la tromperie, le héros du marteau Mjolnir devient un fêtard. Avec les voix de Chris Hemsworth et Natalie Portman!

Jane Foster et Darcy Lewis ils détectent une anomalie qui pourrait très bien être une invasion extraterrestre. La réalité est totalement différente : Thor, Lady Sif et les trois guerriers Ils arrivent dans la ville de Las Vegas pour la fête la plus importante de la galaxie. Le Dieu du Tonnerre reçoit même Skurge dans ces incroyables retrouvailles. Lorsque Jeanne rencontre l’asgardien tombe amoureux et Darcy demande si vous vous attendiez à ce que ce soit moins « Modèle Abercrombie ».

Thor est une fête d’un autre monde !

Jane et Thor danse au rythme du DJ qu’est le personnage joué par Jeff Goldblum au Ragnarok, les Grand maître. Pendant, Nébuleuse et Korg ils jouent aux dés. Ainsi, le couple du Dieu du Tonnerre et Jane se fait tatouer. Celui qui dit « science« . Elle celle qui dit »la magie« Ils sont hors de contrôle ! Il y a peu de temps pour faire la fête. Loki se présente sous sa forme Frost Giant et salue avec effusion Thor.

Qui peut arrêter ce rassemblement fou ? Maria Hill Appeler pour Capitaine Marvel et enfin on voit l’excuse de cet épisode : un combat entre Thor et Carol Danvers. Aux coups ils arrivent sur le site de Stonehenge et l’Asgardien détruit l’endroit. Darcy et une autre de ses références à la culture pop, il demande Capitaine Marvel: « Êtes-vous Maverick et faites-vous des chèques que votre corps ne peut pas payer ? » !Tom croisière célébrez l’événement !

Le monde est hors de contrôle ! Surtur faites fondre la Statue de la Liberté pendant que les géants de glace gèlent le mont Rushmore. Qui peut mettre fin au manque de contrôle ? Seule une mère peut localiser son enfant. !Frigga! Jane adoptive l’invoque et Thor fait tout son possible pour réparer la Terre. Enfin, dans une scène romantique, l’Asgardien invite Jane adoptive à une date. Fin heureuse? Pas tellement, un groupe de méchants dirigé par Vision / Ultron avec les Gemmes de l’Infini est présenté à la place …

