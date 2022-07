Thor : c’était la condition de Natalie Portman pour embrasser Chris Hemsworth

in

MERVEILLE

L’actrice oscarisée a souligné le geste attentionné de son partenaire de scène. C’est ainsi que le baiser a été enregistré dans le dernier film de Marvel Studios réalisé par Taika Waititi.

© GettyNatalie Portman a fait une demande particulière à Chris Hemsworth pour enregistrer le baiser.

Les fidèles de Univers cinématographique Marvel sont plus excités que jamais grâce à la première de Thor : Amour et tonnerre. Pour la première fois, l’un des Avengers originaux obtient son quatrième film solo. Mais ce n’est pas le seul détail intéressant : outre une nouvelle présentation de Chris Hemsworth en tant que dieu du tonnerre, le film impliquait le retour de Natalie Portman comme Jane Foster à la franchise de super-héros. Et il avait ses conditions !

L’actrice oscarisée est apparue pour la première fois aux studios Marvel avec Thor, la bande sortie en 2011 sous la direction de Kenneth Branagh. Deux ans plus tard, la formule a été répétée avec Thor: Le Monde des Ténèbres, avec Alan Taylor à la barre. Alors que son rôle de scientifique qui tombe éperdument amoureux du dieu du tonnerre était intéressant, elle a finalement décidé de se retirer. C’est qu’en réalité, le deuxième film avait prévu d’être réalisé par Patty Jenkinsmarquant la première fois qu’une cinéaste était en charge d’un long métrage de super-héros.

La déception de Portman lorsque Jenkins a quitté le projet, associée à l’éducation de ses enfants, a été la raison pour laquelle elle a été renvoyée de Marvel. C’est pour cette raison qu’en Thor : Ragnaröklancée en 2017 sous la direction de Taika WaititiIl n’est apparu dans aucune scène. Quoi qu’il en soit, l’occasion de revenir s’est présentée avec Thor : Amour et tonnerreoù elle n’est pas seulement Jane Foster, mais apparaît également comme puissant thorun nouveau super-héros capable de soulever Mjölnir.

Waititi a expliqué dans un dialogue avec Rolling Stone : «Il n’a pas été difficile de la convaincre. Je n’avais jamais lu son arc de personnage dans les bandes dessinées, alors je lui en ai laissé quelques-uns. Chaque fois que vous vous demandez comment nous avons obtenu ceci ou cela, On leur offre des millions de dollars et ils disent oui”. Pourtant, Natalie avait une demande particulière qui a conditionné son baiser avec Chris Hemsworth à l’écran : qu’elle respecte son alimentation sans souffrance animale.

« Le jour où nous avons dû tourner scène de baiserChris Je n’ai pas mangé de viande ce matin car je suis végétalien. Il mange de la viande environ toutes les demi-heures pour les protéines animales dont il a besoin dans son alimentation.», a-t-il entretenu en dialogue avec Capital FM. Et il a fait remarquer : «Ce n’est pas quelque chose dont il est fou ou dont il se soucie, mais il est très prévenant. C’est une personne vraiment sympa”. Le geste tendre de Hemsworth a été la clé pour obtenir une chimie inégalée dans la dernière version de Marvel Studios.

