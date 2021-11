Thor, Captain America ou Iron Man ? : le personnage Marvel le plus sexy de tous

Les Univers cinématographique Marvel Il a une particularité qui le distingue du reste des franchises : ayant autant de films dans sa saga, le nombre de personnages présentés est très large. Tous sont interprétés par des acteurs qui ont su montrer leur talent et démolir les préjugés des films de super-héros. Chris Hemswoth comme Thor, Chris Evans comme Captain America et Robert Downey Jr. comme Iron Man ne sont que quelques-uns d’entre eux.

Mais qu’en est-il de votre aspect physique? Les Vengeurs Major a été salué à plusieurs reprises par les téléspectateurs. Et bien sûr, les réalisateurs recherchent toujours les meilleurs angles où les costumes et le maquillage les rendent encore plus beaux et se consacrent comme les hommes les plus sexy de l’industrie aujourd’hui. Cependant, l’un d’eux est celui qui attire toute l’attention.

Ces derniers jours, le magazine Personnes a annoncé que l’homme le plus sexy vivant en 2021 est Paul Rudd, acteur qui joue L’homme fourmi. Même lui a été surpris : il ne faisait pas partie des candidats et celui qui avait le plus de potentiel pour remporter ce titre n’était pas moins que Chris Evans. Pourtant, loin de ce que les médias distingués désignent chaque année et même de ce que pensent nombre d’utilisateurs, le nom le plus séduisant de Marvel Studios en est un autre.

La réponse est… Chris Hemsworth! L’acteur qui joue Thor et qui continue toujours à tourner des films pour la société de Kevin Feige s’est avéré être un de ceux qui soigne le plus son image. Il est courant de voir des vidéos de sa formation sur ses profils sur les réseaux sociaux, en plus de nombreux de ses confrères ont fait remarquer qu’il passe beaucoup de temps dans le domaine du maquillage et de la coiffure avant d’entrer sur le plateau. Mais ce sont eux qui ils l’ont flatté.

Scarlett Johansson, dans le cadre du jeu Playground Insults de la BBC Radio 1, s’est moquée de son apparition et a déclaré ironiquement : « Vous êtes terrible. On en a tous parlé, tu es vraiment très moche. Vos biceps ressemblent à une dinde de Thanksgiving”. De son côté, Chris Evans a été très direct et n’a pas eu besoin de blagues pour le dire : « Chris Hemsworth est l’homme le plus sexy du monde, c’est le plus beau des films Marvel » :

