‘Thor 4’ révèle son retour à Asgard

De nouvelles images ont émergé du tournage de ‘Thor: l’amour et le tonnerre’ dans lequel il est suggéré que la bande suivante revienne à Asgard.

Taika waititi a pris le monde d’assaut quand il a pris les rênes de la saga de Thor dans «Ragnarok», où en plus de changer le style des films, il a également détruit deux éléments clés du personnage, Mjölnir Oui Asgard. Cependant, il semble que les deux auront un retour dans le prochain film de la saga.

Par publication Courrier quotidien, ont été montrés quelques vues aériennes du tournage sur la côte de Sidney. Dans les images, vous pouvez voir une recréation de Asgard. Cependant, aucun des principaux acteurs n’a été vu sur les lieux au moment de la prise des photos, le décor étant actuellement en construction.

Dans le cas où le pays d’Asgard aurait un retour en ‘Amour et tonnerre’ Il sera intéressant de voir comment cela est expliqué, car dans «Ragnarok» a été détruit par Thor et ses alliés pour arrêter Hela. Ce qui les a forcés à évacuer la planète et à se réfugier sur terre jusqu’à ce qu’ils soient kidnappés par le navire de Thanos.







‘Thor: l’amour et le tonnerre’ aura sa première sur 6 mai du 2022 avec Chris Hemsworth Oui Natalie Portman retour à leurs rôles d’origine.