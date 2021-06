Thor 4: Première photo avec un Chris Hemsworth musclé

Chris Hemsworth rapporte l’année prochaine comme le dieu populaire du tonnerre dans ce qui est maintenant la quatrième partie de la série à succès « Thor » de la Univers cinématographique Marvel dos. En attendant, le tournage pourrait se terminer Thor: l’amour et le tonnerre sont terminés avec succès, confirment le réalisateur Taika Waititi (qui joue à nouveau le rôle de Korg) et son acteur principal dans un premier film.

La photo ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue. Cependant, il est clair que Hemsworths, en tant que Thor pour le dernier film, a encore une fois gagné beaucoup de masse musculaire – et est donc en concurrence avec son copain Hulk. C’est probablement aussi nécessaire, révèle-t-il :

« C’est la journée nationale » n’abandonnez pas « , alors j’ai pensé que cette photo super décontractée serait appropriée. Le film est absolument fou, bizarre, drôle et devrait aussi appuyer un peu sur la glande lacrymale. Beaucoup d’amour, beaucoup de tonnerre ! Merci à tous les acteurs et à l’équipe qui ont rendu possible cet autre incroyable voyage Marvel. Bouclez votre ceinture, préparez-vous, rendez-vous au cinéma !! »