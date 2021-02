Thor 4 Physique de Chris Hemsworth provoque la lutte contre le double de son corps

Chris Hemsworth est peut-être trop déchiré pour son Thor: l’amour et le tonnerre corps double pour suivre. Bobby Holland Hanton travaille avec Hemsworth depuis 2013 et peut confirmer qu’il est plus grand qu’il ne l’a jamais été pour la suite à venir, qui tourne actuellement en Australie. Entrer dans l’univers cinématographique Marvel est un rêve devenu réalité pour tout acteur, mais il s’accompagne d’un programme d’entraînement assez intense. Il suffit de regarder Chris Pratt pendant ses jours pré-MCU pour voir ce qu’être un super-héros fait au corps.

Alors que Chris Pratt est en forme de super-héros, il est loin d’être aussi grand que Chris Hemsworth. L’acteur de God of Thunder a récemment déclaré à Men’s Health qu’il devait continuer à s’entraîner tout le temps, sinon son corps « s’éteint … Je ne me sens tout simplement pas bien. J’aime ça pendant quelques jours, puis tout commence blesser. » Donc, Hemsworth aime continuer toute l’année. « J’ai mal et il y a une inflammation, mon dos est raide. Je suis juste conscient que pour que je vive plus sainement et plus heureux, je dois continuer à bouger. »

C’est certainement admirable de voir comment Chris Hemsworth traite son corps, mais il en a peut-être abusé pendant Thor: l’amour et le tonnerre, selon Bobby Holland Hanton, qui est lui-même en forme ridiculement grande. « Tout le monde est comme, ‘Wow regarde la taille et lui’ et je me dis: ‘Ouais, c’est génial, je suis le double de ce gars’, alors je lui envoie un texto, je suis comme, ‘Merci beaucoup mec, vous venez de rendre cela encore plus difficile », déclare Holland dans une nouvelle interview. Holland a continué et a dit ceci à propos de l’entraînement avec Hemsworth.

«Je m’entraîne beaucoup avec lui, nous nous entraînons tout le temps, nous suivons le même régime et nous nous entraînons. Il est le plus grand qu’il ait jamais été, donc je dois être le plus grand que j’ai jamais été, ce qui est un défi. mais je suis partant pour ça. «

En plus de toute la formation, il y a beaucoup de nourriture impliquée pour entrer dans la forme de Dieu du tonnerre. Selon Bobby Holland Hanton, Hemsworth «mange sept repas par jour». De plus, ils doivent être consommés à la même heure chaque jour. « Toutes les deux heures que nous mangeons, c’est devenu une corvée, je n’aime pas du tout manger, toutes les deux heures, c’est comme prendre des calories, s’entraîner deux fois par jour, c’est plein », admet Hanton. «Nous nous entraînons tellement, nous faisons tellement de poids, c’est difficile pour le corps. Je trouve que porter le poids supplémentaire est difficile et difficile à maintenir sur les ligaments.

On dirait que Bobby Holland Hanton manque le Avengers: Fin de partie jours de marche dans un gros costume. Thor était profondément déprimé pendant le dernier Avengers film et s’est tourné vers la bière et la malbouffe, ainsi que les jeux vidéo, ce qui est beaucoup plus facile à faire, même si le costume était difficile à marcher. Thor: l’amour et le tonnerre révèlent que Thor de Chris Hemsworth a surmonté sa dépression et est prêt à conquérir le monde. Vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview de Bobby Holland Hanton sur le podcast Fitzy and Wippa.

