Thor 4 félicité pour avoir confirmé que le personnage préféré des fans est gay

Alerte spoiler : cet article contient des spoilers pour Thor : Amour et Tonnerre.

Les cinéphiles se sont précipités pour regarder les dernières Thor film, qui présente la transformation de Natalie Portman en Mighty Thor, une bande-son épique et les abdos de Chris Hemsworth en plein écran.

Quoi de plus, Amour et tonnerre semble être du bon côté de l’histoire, les fans louant le film pour avoir confirmé qu’un personnage préféré des fans est gay.

Le film a présenté une scène avec Korg (Taika Waititi), qui a expliqué à Valkyrie que les bébés Kronans sont créés via une « poignée de main » spéciale, après avoir révélé qu’il avait également été élevé par deux pères.

Un fan a annoncé la nouvelle sur sa page Twitter en écrivant : « ALERTE SPOILER KORGS GAY ! JUSTE REGARDÉ THOR : AMOUR ET TONNERRE ! KORG ET VALKYRIE LE SONT.

Un autre fan a écrit: « #ThorLoveAndThunder spoilers. Je pensais que ce serait un peu plus gay qu’il ne l’était en réalité, mais NOUS AVONS CONFIRMÉ BI VALKYRIE ET ​​GAY KORG », tandis qu’un autre fan a simplement ajouté : « GAY KORG GAY KORG ».

Autre part, Amour et tonnerre a reçu l’une des notes les plus basses de tout le MCU, selon Rotten Tomatoes.

Le site tire sa note d’évaluation sur la base d’une fusion d’autres critiques du film et a donné les dernières Thor obtenez un score de 67 % des critiques sur la base de 328 avis.

C’est le quatrième score le plus bas des critiques pour un film MCU.

Il convient de noter, cependant, que le score d’audience de Rotten Tomatoes pour Thor : Amour et tonnerre est significativement plus élevé à 81 %.

Étant donné que Marvel a été responsable de certains des moments cinématographiques les plus épiques de la dernière décennie et demie, Amour et tonnerreLa note de est définitivement décevante.