Thor 4 : Christian Bale ne connaissait pas l’UCM avant de participer à ‘Love and Thunder’

Avec sa prochaine participation à »Thor : Amour et tonnerre », balle chrétienne Il a récemment révélé qu’il ne savait pas ce qu’était l’univers cinématographique Marvel jusqu’à ce qu’il auditionne pour le quatrième film God of Thunder. On a demandé à l’acteur qui incarnera Gorr le boucher des dieux s’il n’avait aucun problème à approcher un autre personnage basé sur une série comique après Batman, apprenant qu’il était entré dans le MCU sans même savoir de quoi il s’agissait.

« Absolument pas, non. Cela ne m’a même jamais traversé l’esprit », a-t-il déclaré en réponse à la question. « J’avais lu ça et les gens disaient : ‘Oh regarde ça ! Il est entré dans le MCU !’ Et j’étais comme, ‘J’ai fait quoi? Je ne suis pas entré dans la merde, merci beaucoup.’ J’étais comme, ‘Le MCU?’ J’ai dû demander ce que c’était. » Même inconscient de la franchise populaire, Bale a confirmé qu’il était ravi de filmer les scènes, affirmant que sa performance était inspirée de personnages très étranges.

« De toute évidence, il y a une sorte de légère attitude Nosferatu envers Gorr », a-t-il déclaré. « Le directeur Taika Waititi et je voulais faire une danse complète, ce que nous ne pouvions pas faire, mais nous avions tous ces trucs de Kate Bush sur lesquels nous travaillions. Mais je pense qu’il s’est rendu compte qu’il ne se permettrait pas de mettre ça dans le film final. Je dirais que la chose la plus courante que je regardais était le clip d’Aphex Twin pour ‘Come To Daddy’. Mais je ne sais même pas si ce sera dans le film. »

L’acteur a également commenté la façon dont ses attentes à l’égard de Gorr ont été déçues lorsqu’il a décidé de rechercher le personnage sur Google. « Vous dites : ‘Je sais ce que fait Gorr. C’est écrit en son nom, n’est-ce pas ?' », a-t-il expliqué. « Mais j’ai fait l’erreur de le chercher sur Google et oh non ! dans les bandes dessinées, elle court tout le temps en string. Et j’ai pensé : ‘Ils n’ont pas l’homme qu’il faut pour ça !’ Cependant, Taika Waititi lui-même lui a dit que la présentation de Gorr serait différente dans le film et qu’il n’aurait pas à se soucier de « courir autour du plateau en string ».

»Thor : Love and Thunder » sera le quatrième film de Thor Odinson, joué par Chris Hemsworth. L’histoire suivra le personnage alors qu’il essaie de trouver sa paix intérieure après les événements de »Avengers : Endgame ». Ses plans seront frustrés lorsqu’il réalisera que quelqu’un tue tous les dieux, il devra donc s’allier avec Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) et son amoureuse Jane Foster (Natalie Portman), qui cette fois revient pour porter le nom de Mighty Thor. Le film sortira en salles le 8 juillet.