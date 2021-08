Thor 2 allait être très différent de ce qui a été vu dans les théâtres

Il est clair que tous les films de la Univers cinématographique Marvel (MCU), disponible en Disney+Ils sont infaillibles et peu importe combien d’argent ils ont, ils ne gagneront pas toujours le cœur du public. L’un des plus remis en question, avec un score de seulement 6,8 en IMDb avec plus de 600 mille voix, c’est Thor: Le Monde des Ténèbres. Seul L’incroyable Hulk est en dessous de ce film qui partage l’avant-dernière place de toute la saga avec Veuve noire.







Celui qui est chargé de porter les fils de la suite à Thor il a été Alain Taylor, qui a compté Le journaliste hollywoodien qu’après avoir reçu ce film et Terminateur : Genisys il a perdu « l’envie de vivre en metteur en scène ». Dans le cas du cinéma MCU, qui a rapporté environ 644 millions de dollars, il y avait des différences créatives qui ont compliqué le tournage dès sa création.

Initialement, Patty jenkins j’allais jouer Thor: Le Monde des Ténèbres mais il a assuré que « je ne pensais pas pouvoir faire un bon film avec le script qu’ils avaient prévu ». Dans ce contexte est entré Taylor, qu’avec des expériences en série du poids de Les Sopranos Oui Des hommes fous, est venu « apporter quelques Le Trône de Fer à Thor”. Cependant, le résultat final n’était pas ce qu’il avait pensé.

« La version avec laquelle j’ai commencé avait des merveilles plus enfantines », a-t-il expliqué. Taylor, qui a également souligné qu’il y avait « plus de qualités magiques » dans sa version de Thor: Le Monde des Ténèbres. La convergence allait lui permettre d’apporter des éléments de réalisme magique qui n’ont finalement pas vu le jour. En outre, il a assuré : « Il y avait des différences importantes dans l’intrigue qui a été investie dans la salle de montage, et avec des photographies supplémentaires, les personnes décédées (comme Loki) ne sont pas morts, les personnes qui s’étaient séparées étaient de nouveau réunies. Je pense que j’aurais aimé ma version ».

Les premières MCU qui arriveront dans le reste de l’année

Plus de huit ans se sont écoulés depuis le lancement de Thor: Le Monde des Ténèbres et le MCU réussi à redresser sa route. L’étude a été encouragée à projeter les arcs narratifs et les histoires des super-héros de merveille sur des périodes allant jusqu’à quatre ans, et même s’étoffer avec des séries en Disney+. Après la sortie de Black Widow, avec lequel le MCU est revenu au cinéma après deux ans, il reste encore des premières pour le dernier semestre.

La première bande du MCU arriver sera Shang Chi La Légende des 10 Anneaux, avec une date de sortie le 3 septembre. Simu liu donnera vie au premier super-héros asiatique de ce film en Destin Daniel Cretton. De plus, le 5 novembre 2021 ce sera au tour de Les éternels, avec le primé Chloé Zhao, et le 17 décembre il arrivera Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qu’on attend toujours pour son premier trailer officiel.

