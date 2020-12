Thomas Ravenel, ancien de «  Southern Charm  », démissionne et supprime Twitter pour protester

Thomas Ravenel est surtout connu des montres Bravo TV pour avoir fait partie de la Charme du Sud jeter. Les téléspectateurs se sont familiarisés avec la personnalité de la télé-réalité pour sa relation toxique avec sa co-star Kathryn Dennis. Ravenel aspirait également à être sénateur des États-Unis pour représenter la Caroline du Sud, ce qui a été relaté au cours de la deuxième saison de l’émission. L’ancien de l’émission est profondément investi dans la politique et il vient de prendre une position ferme contre Twitter.

Thomas Ravenel rivalise avec Shep Rose

La politique aux États-Unis a créé un grand fossé, qui peut même être vu entre les Charme du Sud membres de la distribution. En octobre de cette année, Ravenel a déclaré sur Twitter qu’il favorisait Donald Trump par rapport à Joe Biden.

«Le choix présidentiel est clair», a-t-il tweeté. «Un candidat se bat pour sauver le rêve américain tandis que l’autre se cache, assis en tête et laissant les médias couvrir sa corruption afin qu’il puisse transformer notre pays en États-Unis socialistes soviétiques d’Amérique.

Le tweet de Ravenel n’est pas passé inaperçu et l’ancienne co-star Shep Rose lui a répondu, s’opposant à sa vision politique.

«Content de vous voir utiliser votre diplôme de l’Université Trump», a répondu Rose. «Vous savez, le rêve américain qu’il a vendu aux gens a dû se contenter de 25 millions de dollars pour avoir escroqué un groupe de gens. Mais au moins, il a sa charité. Attendez une seconde, il a volé cela aussi et a dû payer 2 millions. #Escroc. »

Thomas Ravenel supprime Twitter

Les médias sociaux ont été critiqués pendant le cycle électoral, car ils ont facilité la diffusion de la désinformation sans conséquences. De nombreux utilisateurs de Twitter conservateurs ont estimé que le réseau social faisait taire les voix qui penchaient vers le parti républicain.

Dans l’esprit de Ravenel, il était clair que Twitter favorise le Parti démocrate et il a fait le choix de supprimer son profil vérifié. Cependant, avant de quitter la plateforme numérique, il a tweeté une dernière fois ce qu’il était sur le point de faire.

« Parce que Twitter a censuré l’histoire du NY Post sur Hunter Biden et qu’il s’agit clairement d’un bras politique du DNC, je vais supprimer mon compte en signe de protestation dans l’heure », a déclaré Ravenel.

Les utilisateurs qui tentent d’accéder au profil Twitter de Ravenel sont maintenant accueillis avec un message «ce compte n’existe pas».

Thomas Ravenel est revenu à la saison 7 de ‘Southern Charm’

Après avoir arrêté Charme du Sud et dénigrant le spectacle, Ravenel a fait une apparition lors de la première de la saison 7. L’espoir du Sénat américain a été présenté dans une scène avec Dennis, avec qui il partage deux enfants.

«Je les ai juste laissés filmer un petit segment avec les enfants comme une faveur à Kathryn», a déclaré Ravenel à Us Weekly. «Je n’ai pas été payé. À l’époque, elle restait chez moi dans la chambre d’amis parce que sa maison était en train d’être peinte et n’était pas en sécurité pour elle et les enfants.

Une réaction des fans s’est ensuivie après son apparition, car il avait été accusé d’agression sexuelle dans le passé. Les téléspectateurs ne pensaient pas que Bravo devrait continuer à donner une plate-forme à Ravenel. L’ancien co-star Craig Conover n’avait pas l’impression que le retour de Ravenel dans la série ne l’aidait pas du tout.

«Je veux dire, certaines personnes diront, comme, nous ne devrions pas leur donner une plate-forme ou le montrer, [but] Ce n’est pas du tout positif pour Thomas qu’il ait filmé », a déclaré Conover à Us Weekly. «Donc, quiconque craignait que nous l’aidions en le filmant, ce n’est pas exact. Je veux dire, pour lui d’aller sur Twitter tout le temps et de faire exploser la série puis de filmer? C’est tout simplement incroyable.

Charme du Sud diffusé le jeudi soir à 21 h HE sur Bravo.