Thomas Jane veut diriger Jon Bernthal dans le rôle du punisseur

On ne sait pas avec quoi Marvel Studios prévoit de faire Le punisseur une fois qu’ils ont récupéré les droits. Mais Thomas Jane, qui a joué le personnage dans le film de 2004, vient de proposer une idée intéressante. Jane a déclaré qu’il aimerait diriger Jon Bernthal, qui a joué dans la série Netflix, dans un projet centré sur Frank Castle.

Thomas Jane agit à Hollywood depuis plus de trois décennies, mais il a également de l’expérience en tant que réalisateur. Il a réalisé les années 2009 Pays sombre, par exemple. Plus récemment, il a réalisé un épisode de L’étendue. En discutant de cela dans une interview récente, il a été interrogé sur la possibilité de revenir au rôle de Frank Castle. Voici ce que Jane avait à dire.

« Ce serait un truc de fan. Si les fans voulaient vraiment que je revienne, et que nous pouvions trouver un script. Voyez, je pense que le Punisher, et la raison pour laquelle j’ai fait le court métrage, c’est qu’il n’a pas été complètement craqué dans un façon qui honore pleinement le personnage, Frank Castle, dans un film. Et j’adore ce que Bernthal a fait sur Netflix. Je pense que c’est un si grand Punisher. En fait, j’adorerais diriger un Punisher avec Bernthal, car c’est un si grand acteur . «

Jon Bernthal a fait ses débuts en tant que Le punisseur dans Daredevil saison 2 sur Netflix. Bernthal a ensuite eu l’occasion de faire la une de deux saisons d’une exposition personnelle avant son annulation en février 2019. Mais Marvel Studios retrouvera les droits sur le personnage en février de l’année prochaine. Cela signifie que le personnage pourrait être introduit dans le giron de l’univers cinématographique Marvel. Et, si les pouvoirs en place décidaient, Bernthal pourrait revenir.

Il existe une gamme toujours croissante d’émissions MCU se dirigeant vers Disney +. Mais l’idée de donner Le punisseur un redémarrage sombre et granuleux sur grand écran offrirait la possibilité de quelque chose de différent. Thomas Jane a expliqué qu’il serait prêt, dans les bonnes circonstances exactes, à revenir au rôle. Mais ce qui est le plus attrayant, c’est l’idée qu’un nouveau film serait autorisé à devenir sombre.

« Nous ne pouvions pas faire un film sombre quand nous avons fait Punisher en 2004. Nous ne pouvions pas être aussi sombres parce que les gens n’avaient tout simplement pas confiance, du côté de la production, que les fans seraient dedans. Mais, maintenant nous avons des émissions comme The Boys et, bien sûr, The Dark Knight sont sorties après The Punisher, où je pense que les producteurs et les studios sont maintenant conscients qu’il y a un vrai public pour l’obscurité, la qualité Taxi Driver-esque que vous pourriez tirer d’un Frank Castle, et cela n’a pas été fait. Et j’adorerais le faire. Mais encore une fois, nous devons l’amener à un endroit où, franchement, The Punisher a toujours voulu aller. «

Thomas Jane, en plus de jouer dans le film de 2004, a également joué dans un court métrage non officiel intitulé Linge sale. Il a été très bien accueilli par les fans et a aidé à nous montrer à quoi pourrait ressembler une vision sombre de Frank Castle avant que Jon Bernthal ne prenne le relais. Cette nouvelle nous parvient via Comicbook.com.

