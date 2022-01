Thomas Ian Griffith reste fier de son rôle dans The Karate Kid Part III

Il va de soi que Le Karaté Kid Partie III n’est pas l’épisode le plus populaire de la franchise, car de nombreux fans de la série considèrent la suite comme le point faible de la franchise. Cela ne veut pas dire que le film n’a pas ses fans, certains téléspectateurs trouvant beaucoup de choses à apprécier dans le film, qui est sorti à l’origine en salles en 1989. Parmi ceux qui voient le côté positif du film se trouve l’acteur Thomas Ian Griffith, qui reprend son rôle de Le Karaté Kid Partie III dans la dernière saison de Cobra Kai.

Après son rôle de représailles, Griffith s’est entretenu avec The Hollywood Reporter pour la première fois contre Terry Silver en 1989. Pour sa part, Griffith n’est pas aussi critique à l’égard du film. Il admet que ce n’est pas un « grand film », mais Griffith se sent assez satisfait de la façon dont il a joué le rôle.

« Pour moi, je venais d’arriver à LA de New York, et [the late director] John Avildsen a tenté sa chance avec un acteur inconnu », a déclaré Griffith. « Ce n’est en aucun cas un grand film, mais même à ce jour, je suis fier de mon travail parce que j’ai eu le courage de ne pas me retenir. Avildsen n’arrêtait pas de me pousser à y aller. Et c’était une chose risquée à faire en tant qu’acteur entrant dans un projet qui était déjà établi. Pour moi, c’était une expérience positive, mais je n’ai pas porté le poids des films précédents. Certaines d’entre elles ont fonctionné et d’autres non, mais j’avais le courage d’y aller, ce dont je me félicite. »

L’acteur a ajouté : « Je n’avais pas regardé le film depuis si longtemps, mais il était récemment à la télévision et ma femme a dit : ‘Nous devons le regarder !’ Et j’ai dit: ‘Non, nous ne le faisons pas.’ Mais nous l’avons fait, et c’était comme, Oh, il y avait des dimensions et des niveaux avec ce charme manipulateur que j’ai pu verrouiller toutes ces années plus tard. Il y avait aussi quelques choses où c’était, si c’est ce qu’ils ont choisi de mettre dans le film, imaginez à quoi ressemblaient les prises de vues ! »





« J’étais vraiment sur le point de revenir au même personnage », dit également Griffith à propos de son Cobra Kai retourner. « J’avais des réserves, mais les créateurs [Jon Hurwitz, Josh Heald, and Hayden Schlossberg] avait tracé un chemin pour ce type. Ils ont répondu à toutes les questions que j’avais, comme : « Pourquoi était-il comme il était ? Qu’est-ce qui le fait vibrer ? Qu’a-t-il fait ces 30 dernières années ?’ Tout cela faisait partie de leur explication et était si attrayant. De plus, nous étions tous sur la blague d’un milliardaire à l’époque et maintenant nous quittons son monde pour retourner dans le monde du karaté dans la vallée de San Fernando. »

Thomas Ian Griffith taquine également que les fans verront le « niveau suivant » de Terry Silver dans la cinquième saison de Cobra Kai. On ne sait pas encore quand la saison 5 arrivera, mais la saison se serait terminée fin 2021, espérons donc que ce n’est pas trop loin. Pour l’instant, les fans peuvent se gaver des quatre premières saisons sur Netflix.





