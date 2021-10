Thom Yorke parle de son blocage créatif avec « Kid A »

Les membres de Radiohead sont à un mois du lancement de « KID A MNESIA », un nouveau double album en édition spéciale avec lequel ils fêteront les 20 ans de « Kid A » et « Amnesiac », deux albums lancés en 2001 avec seulement quelques mois de séparation entre les deux.

Étant deux de ses matériaux les plus influents dans sa carrière, Thom Yorke a partagé quelques mots sur leurs développements respectifs, notant que dans le cas de « Kid A », il s’est retrouvé face à un cas grave de « writer’s block », partageant ses impressions sur le sujet du scénariste Gareth Evans et Stanley Donwood, contributeur visuel récurrent du groupe.

Yorke souligne qu’au moment où il a terminé avec « Ok Computer » et sa tournée promotionnelle respective, il s’est senti piégé dans « son propre labyrinthe, suivi de ce genre de monologue interne, une critique de tout ce qu’il a fait ». «Cela venait d’être poussé par cet état étrange où les gens projetaient des choses sur moi d’une manière particulière. Je n’avais pas les bons mécanismes de soutien pour y faire face, alors j’ai intériorisé beaucoup de cela. »

Thom Yorke assure que cela l’a en quelque sorte « éteint » et qu’à chaque instant où il essayait d’écrire ou était devant un instrument, il se sentait figé. Il assure qu’à ce moment-là, une sorte de voix dans sa tête jouait tout le temps le riff de « Everything Is in its Right Place », essayant de réfléchir à sa sortie sans pouvoir le faire.

« KID A MNESIA » sera disponible à partir du 5 novembre, avec un format LP de luxe avec trois vinyles en édition spéciale et un livre relié de 36 pages. Il aura également une édition spéciale sur cassette, limitée à 5 000 unités, comprenant un dépliant de 36 pages et leurs éditions normales respectives en vinyle, CD et numérique.

Suite à la sortie du morceau inédit « If You Say The Word », Radiohead a préparé deux nouveaux livres d’art, qui présentent le travail effectué par Stanley Donwood lors de la production de « Kid A » et « Amnesiac » pour développer leurs couvertures respectives. . Ces livres seront disponibles à partir du 4 novembre.