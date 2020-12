Thom Yorke et ses conseils sur la vie amoureuse

Thom Yorke s’est bâti une réputation au cours des dernières décennies pour être l’une des figures les plus sérieuses et les plus obscures de la musique. Cependant, le chanteur de Radiohead Il s’est récemment marié et a partagé ses conseils pour une bonne vie amoureuse à tous ses fans.

Lors d’une vidéo postée il y a 7 ans dans le cadre de la série, ‘Demandez à un homme adulte’, Yorke et son partenaire dans le projet ‘Atomes pour la paix’, Nigel Godrich, ont été interrogés par des jeunes sur leurs idées sur la vie.

La première question venait d’une fille qui voulait savoir comment elle pouvait faire savoir à un garçon qu’elle l’aime, alors que Gordrich Il a répondu: « D’après mon expérience de 42 ans, mon seul conseil serait de saisir l’opportunité et de ne pas perdre de temps à être timide, car vous vous rendez compte plus tard que cela ne vous mène vraiment nulle part. »

Yorke Elle a ajouté: «Si vous l’aimez et que vous êtes vraiment sérieux, comme c’était mon cas à votre âge… que diriez-vous de lui écrire un mot? Si vous ne pouvez pas lui parler ou le jeter contre le mur », a plaisanté le musicien.







Dans l’un des points les plus émouvants de la vidéo, Yorke Oui Godrich Ils répondent à une question d’une petite fan qui a peur d’être en couple à cause d’une cicatrice qu’elle a contractée à la suite d’une chirurgie cardiaque alors qu’elle avait deux ans.

Godrich Il a commencé, « Si vous aimez quelqu’un et qu’il a un défaut, cela devient la façon dont vous vous identifiez à lui … si quelqu’un a un problème avec cela, vous ne voulez pas être avec cette personne. »

Après, Yorke Il poursuit en évoquant sa paralysie oculaire: «Ce n’est pas la même chose, mais quand je suis né, j’ai eu beaucoup d’opérations parce que j’avais cela (en montrant son œil) complètement fermé. Maintenant ça marche en quelque sorte, mais c’est bizarre, ça ne marche pas de la même façon et quand j’avais ton âge, j’étais convaincu que les filles penseraient que c’était dégoûtant. «

«Nous sommes tous imparfaits, personne n’a un visage symétrique, personne n’a un corps parfait. Ne t’inquiète pas », ajoute-t-il Yorke dans votre commentaire.