Thom Yorke et Jonny Greenwood forment un nouveau groupe appelé: The Smile

Asia Marché Sirop Yuja d'Aloé Vera 500g DZ Smile

Le Yuja Cha est un thé traditionnel Coréen qui est préparé est mélangeant de l'eau chaude et du Yuja Cheong. Le Yuja Cheong se présente sous forme de marmelade qui fond totalement dans la tasse. Une boisson chaude sous forme de confiture/sirop n'est pas usuel chez nous, et à vrai dire les Coréens appellent le Yuja Cha du thé mais il n'y a pas de thé dedans. Mais essayez et vous serez conquis par le Yuja, de plus vous pourrez le dégustez dans de nombreuses compositions. Dans de l'eau chaude ou froide, eau gazeuse, tartiné sur du pain, en coulis sur des desserts. Ce pot contient du Yuja à l'Aloé Vera( confiture d'Aloé Vera) qui vous apportera tous les bienfaits de cette plante et aussi son goût si délicieux !