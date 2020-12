Thom Brennaman craint que ses enfants pensent qu’il est un homophobe

Le commentateur de baseball en disgrâce Thom Brennaman a admis qu’il était «embarrassé» pour sa famille alors qu’il réfléchissait à l’insulte homophobe qui lui a coûté son travail.

Brennaman a été suspendu en août lorsqu’il a qualifié Kansas City de «l’une des capitales pédés du monde» alors qu’il pensait que son micro était éteint. Son appel en ondes pour le pardon n’a pas été à la hauteur de la cible alors qu’il s’interrompait à mi-chemin pour commenter le match de baseball devant lui.

Plus tard, il a publié une longue déclaration d’excuses affirmant qu’il réalisait maintenant tout l’impact du mot haineux qu’il utilisait si négligemment, après avoir été éduqué par des membres de la communauté LGBT +.

Brennaman a évoqué le scandale et ses conséquences le 30 novembre dans une interview avec 700 WLW où il a admis qu’il manquait la cabine de diffusion.

«De toute évidence, j’aurais aimé que cela ne se soit pas produit. J’ai honte que cela soit arrivé. Je suis embarrassé. J’ai embarrassé beaucoup de gens », a-t-il avoué. «J’ai embarrassé ma famille. J’ai blessé ma femme. J’ai blessé mes enfants. Évidemment, j’ai blessé ma carrière. Mais c’est plus bas sur le mât totémique que de blesser votre famille et de les embarrasser.

«J’ai deux enfants au lycée ici qui doivent faire face à tout cela. Et quand ils vont sur Google, leur père – s’ils le font – mais s’ils le font, je suis un homophobe. Et je ne suis pas homophobe.

Il a poursuivi: «Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui diront: ‘Eh bien, vous avez utilisé ce mot, alors cela fait de vous un homophobe.’ Et pour ces personnes, je comprends, je comprends. Mais depuis lors, j’ai essayé d’écouter, d’apprendre et de m’épanouir auprès des autres et de réaliser l’ampleur du mot que j’utilisais.

Thom Brennaman «n’a jamais été homophobe».

Il semble que la carrière du commentateur ne sera pas interrompue longtemps, car Thom Brennaman a récemment été invité à s’adresser à l’équipe de basket-ball de la WVU en Virginie.

«Je ne peux pas m’excuser d’avoir essayé de trouver un emploi», a-t-il déclaré, soulignant qu’il avait une femme et des enfants à soutenir et qu’il devait sortir de son erreur.

«Pour être connu dans de nombreux cercles comme homophobe – je n’ai jamais été homophobe, pas pendant une minute de ma vie», a déclaré Brennaman. «Ai-je déjà utilisé ce mot? Oui, j’ai déjà utilisé ce mot. Vais-je l’utiliser à nouveau? Vous pouvez l’apporter à la banque, il n’y a aucune chance que cela se produise.