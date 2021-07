This Way Up Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et tout le reste

– Publicité –



Cette émission comique consiste à passer à autre chose quelles que soient les conséquences de vos actions et ce que vous ressentez sur le moment. Votre bonheur est temporaire. Il est vain de s’y accrocher comme si c’était la fin. Vous ferez face à de nombreuses déceptions tout au long de votre vie. La seule constante dans la vie change. Par conséquent, nous devons être ouverts à cette possibilité.

C’est l’histoire d’Aisling (ou Aine), une jeune fille. Enseignante de profession, elle a lutté pour surmonter sa dépression nerveuse. Cependant, ce n’est pas toujours aussi facile et aussi simple qu’il y paraît ou la façon dont les gens le décrivent.

Pour se remettre de ses émotions, elle s’inscrit dans un centre de rééducation. Elle ne trouve pas cela utile et estime qu’ils n’ont pas assez d’installations. Shona décide de rester avec sa sœur. C’est là qu’elle croit que la guérison peut être plus efficace lorsqu’elle est avec un proche.

Date de sortie de la saison 3 de This Way Up : y aura-t-il une troisième série ?

This Way Up n’a pas été renouvelé dans sa troisième saison. Cependant, nous continuerons à mettre à jour cette page avec toutes les informations.

La série serait disponible sur Hulu US, Channel 4 et All4 UK.

This Way Up saison 2. a été créé mercredi 14 juillet à 22h sur Channel 4 All 4 rendra immédiatement tous les épisodes disponibles pour visionnement sur All 4 !

Doit-on s’attendre à la saison 3 ?

La saison 2 a commencé avant le scénario covid-19. Cela a été suivi d’un segment effrayant. Shona avait envoyé à son fiancé un message vocal dans lequel elle parlait de sa liaison privée avec Charlotte. Même si c’était un accident, elle n’avait pas l’intention de l’envoyer. Cependant, il a été livré.

Aisling a répondu à une question sur la possibilité d’une troisième saison et a déclaré que cela l’obligerait à passer beaucoup plus de temps à réfléchir à son contenu. Son travail exceptionnel consistait à puiser dans ses propres expériences et à les transformer pour garder les téléspectateurs engagés. Même si cela prendra du temps, nous en obtiendrons peut-être plus. A ce stade, il n’y a pas de nouvelles. Cependant, il pourrait arriver bientôt au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Casting de la saison 3 de This Way Up

La série Channel 4 n’a pas été renouvelée. Cependant, le Casting de This Way Up en vedette Aisling Beard dans le rôle d’Aine. Aine est professeur d’anglais langue étrangère (TEFL) et essaie de se remettre d’une crise de nerfs.

L’écrivaine de Catastrophe, lauréate du BAFTA, Sharon Horgan, a décrit la sœur à succès d’Aine, Shona. Tobias Menzies, The Crown, The Terror, a joué Richard, l’employeur d’Aine.

Indira Varma (mieux connue sous le nom d’Ellaria Sand dans Game of Thrones), a joué Charlotte. Aasif Mandvi (The Daily Show Halal in the Family), a joué le mari de Shona, Vish.