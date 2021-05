This Is Us touche à sa fin: ils ont confirmé quand ce sera

Zadig & Voltaire This is Love! Eau de Parfum pour Elle 50 ml Eau de Parfum

Lunivers This is Love! This is Love! de Zadig&Voltaire cest lhistoire dun coup de foudre entre deux amoureux au cur dun Paris quils connaissent par coeur. Une caresse, puis une autre. Une chaleur tendre qui se transforme en désir brûlant quand il pose ses lèvres sur les siennes. Ils saiment, ils sadorent, ils se donnent lun à lautre. Une histoire de fièvre amoureuse qui éveille les sens. Un amour charnel incandescent, électrique et indélébile. La femme This is Love! Libre et spontanée, elle na pas froid aux yeux. Sa sensualité foudroyante provoque un coup de foudre instantané. Elle na pas peur de lamour et cest avec passion quelle sy adonne. Un parfum floral et gourmand Un frisson de gingembre glisse sur la peau et provoque la fièvre amoureuse. Arrivent ensuite les notes de violette et de vanille qui révèlent toute leur sensualité. Enfin, le santal chaud et voluptueux vient enlacer les corps. Un parfum qui séduit celle qui le porte comme celui quelle rencontre. Comment bien appliquer mon parfum This is Love! Pour Elle ? Pour une attitude hot et sensuelle, vaporiser la nouvelle Eau de Parfum This is Love! Pour Elle sur les points de pulsation comme lintérieur des poignets, le pli des coudes ou la zone du cou derrière et en-dessous des oreilles. Comment conserver mon parfum This is Love! Pour Elle ? Pour préserver la fragrance This is Love! Pour Elle, il est conseillé de conserver son flacon à labri de la chaleur, de lhumidité et de la lumière. Quels ingrédients composent le parfum This is Love! Pour Elle ? - En tête : gingembre - En cur : violette, vanille - En fond : santal