This Is Us sur Star + : quels sont les épisodes réalisés par les propres acteurs de la série

La sixième et dernière saison de C’est nous il est déjà en plein tournage. Et d’après ce que les membres du casting de la série disponible en Étoile +, certains épisodes seront courir par eux-mêmes. L’un d’eux sera Chris Sullivan, acteur qui joue Toby, et qu’il a été félicité par ses coéquipiers après avoir pris les commandes de ce dernier opus. Par conséquent, à partir de Spoiler, nous passons en revue d’autres moments de la série qui étaient en charge de la distribution.

+ 4 épisodes réalisés par les acteurs de This Is Us

4. L’amour du livre de contes (Saison 4, Épisode 5)

Milo Vintimille, qui donne vie à Jack Pearson, était chargé de diriger le cinquième épisode de la quatrième saison ce qui s’appelait Amour de livre de contes. Dans ce document, Kevin et Sophie -juste marié- rencontrent Randall, Beth, Miguel, Kate et Rebecca pour le dîner. Pour la première fois, la famille rencontre le petit ami de la seule femme des Trois Grands et ils ont déjà une mauvaise impression de lui. Dans le présent, Kevin et Randall font équipe pour préparer un cadeau très spécial pour le bébé de Kate.

3. Une semaine d’enfer : troisième partie (saison 4, épisode 13)

Dans Star + vous pouvez profiter Une semaine d’enfer : troisième partie, les saison quatre épisode 13 qui était dirigé par Justin Hartley, qui joue à son tour Kevin Pearson. Poursuivant l’histoire de Marc, le petit ami adolescent de Kate, Rebecca désapprouve totalement leur apparente histoire d’amour. Le jeune homme maltraite sa petite amie en conduisant imprudemment sur le chemin de la cabane familiale et en la laissant même seule au milieu de la nuit.

2. The Ride (Saison 5, Épisode 9)

Les neuvième épisode de la cinquième saison de C’est nous C’est le titre Le trajet. Cette fois, Jon Huertas -qui personnifie Miguel Rivas dans la série – il était chargé de diriger le chapitre dans lequel Jack Rebecca emmène le nouveau-né Big Three à la maison Pearson et le doute grandit quant à savoir s’ils sont vraiment de bons parents. Dans le présent, Kevin et Madison officialisent leurs fiançailles. Et à l’avenir, Deja est enceinte et est accompagnée d’Annie et Randall pour voir une très vieille Rebecca.

1. Jerry 2.0 (Saison 5, Épisode 15)

Un autre des épisodes disponibles sur Star + est Jerry 2.0, quel était le Chapitre 15 de la dernière saison émis et qui avait également comme directeur Milo Vintimille. Sorti cette année, il montre un voyage de la famille Pearson à la cabane et l’enterrement de vie de garçon de Kevin et Madison menant à leur grand mariage.

