This Is Us, saison 6 : première fois le dernier chapitre de la série sur Star+

This Is Us prendra fin cette semaine et vous devez être conscient de la dernière chose que vous verrez de la série, alors ci-dessous, nous vous apportons le calendrier de la première sur Star +. Ne le manquez pas!

©NBCThis Is Us, saison 6 : première fois le dernier chapitre de la série sur Star+.

C’est nous Il est devenu l’un des drames télévisés les plus acclamés ces dernières années, mais malheureusement pour ses fans, il s’achèvera cette semaine avec la diffusion du dernier épisode de sa sixième saison. L’histoire de la famille Pearson aura son point culminant tant attendu et le public d’Amérique latine pourra le voir à travers le service de streaming Étoile+. A partir de quelle heure sera-t-il disponible ?

Après une cinquième saison, quelque peu problématique en raison de la décision de poursuivre le tournage en pleine pandémie de Coronavirus, le public est resté dans l’attente de la suite de l’intrigue. Dans le sixième volet, diffusé depuis le 4 janvier, les chapitres reprennent l’Alzheimer de Rebecca, tandis que les Big Three passent aussi par leurs problèmes intimes, bien que sa mère semble toujours être la plus importante.

L’une des caractéristiques de la fiction créée par Dan Fogelman qui a captivé les fans est la capacité d’avoir un récit dans le passé, le présent et le futur. Le développement de l’argument dans différentes chronologies a réussi à garder le public dans l’expectative au cours des saisons passées, au-delà de certains problèmes importants qui avaient déjà une résolution révélée.

[Spoilers de la temporada 6]

Les 16 épisodes diffusés jusqu’à présent ont montré des changements dans les personnages principaux, comme la rupture de Kate avec Toby et son mariage ultérieur avec Phillip, la stabilité d’emploi de Randall ou la reprise de la romance entre Kévin et Sophie. Cependant, le point culminant s’est produit dans les trois derniers chapitres avec la mort de Miguel et détérioration de la santé Rébeccaqui est déjà dans les dernières étapes de sa vie avec les adieux de ses proches.

+Quand le dernier épisode de This Is Us est-il diffusé ?

Chapitre 17 qui mettra fin à C’est nous sortira ce mardi 24 mai, mais aux États-Unis via le réseau NBC. Pour le reste du monde, il sera disponible le jeudi 26 mai et en Amérique latine, vous pouvez le voir via la plateforme Star +. Dans le cas où vous voudriez le voir avant tout le monde, on vous dit déjà qu’il faut se lever tôt. Connaissez l’heure de votre pays !

+À quelle heure la première finale de This Is Us est-elle diffusée sur Star+ ?

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 02H00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur : 03H00

Chili, Venezuela, Bolivie, Porto Rico et République dominicaine : 4H00 DU MATIN

Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil : 5:00 DU MATIN

