This Is Us Saison 6: Date de sortie, distribution, intrigue et bien plus encore

La date de sortie de janvier 2022 a été fixée pour le drame à succès NBC It Is Us saison 6. Cette série populaire, qui suit la vie et l’époque de trois enfants et de deux parents, a été diffusée pour la première fois en septembre 2016. Elle présente une distribution d’ensemble comprenant Mandy Moore. et Milo Vintimille. Il est diffusé depuis cinq saisons et a remporté de nombreux prix, dont des Emmy Awards et des Golden Globe Awards pour Brown.

C’est nous a été très apprécié pour son engagement envers la diversité, sa narration solide et le développement de son personnage. Selon les rapports, la sixième et dernière saison sera diffusée le 4 janvier. Après des années d’amour des Américains, le très attendu C’est nous la saison 6 sera diffusée. Il fait suite à la conclusion de la saison 5 qui a été diffusée en mai.

Tous les acteurs principaux devraient revenir dans la série pour la dernière saison. Cela terminera tous les volets de l’intrigue. La sixième saison se poursuivra là où la dernière s’est terminée. Dan Fogelman, le créateur de la série, n’a pas parlé de la fin, mais il a tweeté qu’il était très excité. C’est aussi très triste. La saison six est une saison profonde. #C’est nous. » On ne sait pas comment les fans sauront la fin des choses, mais il semble probable que This is Us sera une fin déchirante.

